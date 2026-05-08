Arm уже получает 15 % выручки в серверном сегменте и рассчитывает утроить её к 2031 году

Вчерашнюю квартальную отчётную конференцию руководство Arm использовало для демонстрации оптимизма в отношении роста объёмов продаж серверных процессоров AGI, которые она впервые будет предлагать под собственной маркой. Позже стало известно, что серверное направление уже обеспечивает 15 % всей выручки Arm, и к 2031 году позволит увеличить её до $15 млрд.

В течение 2027 и 2028 годов Arm рассчитывает выручить от реализации серверных процессоров до $2 млрд. Для сравнения, совокупная выручка компании за прошлый фискальный год, который завершился в марте, достигла $4,92 млрд. К 2031 году Arm рассчитывает поднять этот показатель до $15 млрд, и результаты прошлого квартала позволяют руководству Arm с надеждой смотреть на достижение данной цели. Генеральный директор Рене Хаас (Rene Haas) подчеркнул, что высокая энергетическая эффективность её процессоров подогревает спрос на них. По его словам, потребители получают «в два раза более высокую производительность», приобретая решения Arm.

Растёт влияние сегмента серверных и телекоммуникационных решений на бизнес Arm. В прошлом квартале профильная выручка компании выросла на 63 % в годовом сравнении и теперь она соответствует 15 % совокупной. Спрос на серверные чипы Arm огромен, как заявил Хаас в интервью телеканалу Bloomberg, указав в качестве клиентов компании на этом направлении Meta Platforms, OpenAI, Cerebras Systems и SK Telecom. Всего за пять недель объём заказов на поставку серверных процессоров Arm удвоился до $2 млрд. Для новичка сегмента это очень достойный результат, но важно понимать, что в данном случае на Arm работает репутация опытного разработчика процессорных архитектур.

Теги: arm, ии, финансы
