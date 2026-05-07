На ИИ-чипах собственной разработки Arm рассчитывает выручить более $2 млрд за два следующих года

Квартальный отчёт британского холдинга Arm, клиентом которого являются большинство разработчиков процессоров для смартфонов, подтвердил наметившуюся в условиях дефицита памяти тенденцию. Выручка Arm на направлении смартфонов будет снижаться, но в сегменте ИИ она собирается её заметно нарастить за счёт поставок специализированных процессоров собственной разработки.

Напомним, в марте Arm представила свой собственный 136-ядерный процессор AGI, который призван проявить себя с лучшей стороны в сегменте агентских вычислений ИИ. Уже тогда Arm заявляла, что располагает заказами на поставку данных процессоров на общую сумму $1 млрд. На этой неделе руководство Arm заявило, что компания собирается выручить более $2 млрд на реализации процессоров AGI в течение 2027 и 2028 годов. По словам генерального директора Рене Хааса (Rene Haas), позиции Arm в качестве поставщика решений для центров обработки данных стремительно укрепляются.

В прошлом квартале, как отметил Хаас, объёмы поставок чипов для смартфонов в натуральном выражении начали сокращаться. Поскольку отрицательная динамика сконцентрирована в нижнем ценовом сегменте, на бизнесе Arm эта тенденция сказывается минимально, ибо компания получает лицензионные отчисления с реализации более дорогих процессоров, которые в денежном выражении перевешивают выручку в начальном ценовом сегменте. Кроме того, руководство Arm убеждено, что рост выручки в серверном сегменте с запасом компенсирует просадку на направлении смартфонов.

В прошлом фискальном квартале выручка Arm выросла на 20 % до $1,49 млрд. Лицензирование при этом принесло $819 млн, что выше ожидаемых рынком $775,6 млн. Роялти принесли оставшиеся $671 млн, но инвесторы рассчитывали в среднем на $693 млн. В текущем квартале Arm рассчитывает в целом выручить $1,26 млрд, что чуть выше консенсус-прогноза на уровне $1,25 млрд. Именно серверное направление будет тянуть выручку Arm вверх в сложившихся условиях, как ожидает руководство холдинга. Рене Хаас невольно вызвал падение курса акций Arm, признавшись, что компания обеспечила себя ресурсами и контрактами, необходимыми для производства собственных ИИ-чипов на сумму $1 млрд, а вот объёмы сверх этой планки она пока гарантировать не сможет. Как известно, мощности контрактных производителей сейчас сильно загружены в условиях бума ИИ, новым игрокам типа Arm тяжело получить необходимые квоты на выпуск продукции.

Теги: arm, ии-чип, производство микросхем, смартфоны, аналитика
