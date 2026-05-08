Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры теперь грабят хакеров: новая груп...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры теперь грабят хакеров: новая группировка PCPJack перехватывает заражённые сети

Неизвестная хакерская группировка атакует системы, уже скомпрометированные киберпреступной группой TeamPCP, вытесняет её участников, удаляет их вредоносы и разворачивает собственное ПО для кражи учётных данных. Группировку, получившую название PCPJack, обнаружила ИБ-компания SentinelOne.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Проникнув в заражённые TeamPCP системы, хакеры PCPJack разворачивают в них собственные вредоносы, способные распространяться по облачной инфраструктуре жертв наподобие сетевого червя, похищать учётные данные и пересылать украденную информацию на серверы злоумышленников. Инструменты хакеров ведут собственный счётчик целей, из которых им удалось вытеснить участников TeamPCP.

TeamPCP — киберпреступная группировка, привлёкшая внимание в последние недели серией резонансных атак. Среди них — взлом облачной инфраструктуры Европейской комиссии и масштабная атака на широко используемый сканер уязвимостей Trivy, затронувшая все компании, полагавшиеся на этот инструмент, в том числе LiteLLM и ИИ-стартап по рекрутингу Mercor.

Алекс Деламотт (Alex Delamotte), старший исследователь компании SentinelOne, рассказала, что организаторы группировки пока не установлены. Деламотт выдвинула три версии: недовольные бывшие участники TeamPCP, конкурирующая группировка или третья сторона, которая решила создать свои инструменты атаки по образцу TeamPCP.

«Сервисы, на которые нацелена PCPJack, во многом совпадают с мишенями декабрьских и январских атак TeamPCP, предшествовавших предполагаемой смене состава группы в феврале-марте», — сообщила Деламотт. Она также отметила, что хакеры атакуют не только системы, скомпрометированные TeamPCP, но и сканируют интернет в поисках открытых сервисов, таких как облачная платформа виртуализации Docker и базы данных MongoDB. Тем не менее в SentinelOne подчеркнули, что группировка сосредоточена преимущественно на вытеснении конкурентов из TeamPCP.

Цели участников PCPJack носят исключительно финансовый характер. Они монетизируют украденные учётные данные тремя способами: перепродажей, продажей доступа к скомпрометированным системам и прямым вымогательством у жертв. При этом хакеры не устанавливают программы для майнинга криптовалюты, вероятно потому, что такая стратегия требует больше времени для получения выгоды, считает Деламотт. В ходе некоторых атак злоумышленники используют домены, указывающие на фишинг паролей, а также поддельные сайты технической поддержки, сообщила Деламотт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда
Официальный сайт Daemon Tools уже месяц распространяет заражённый установщик с трояном
Хакер вывел из кошелька Grok токены на сумму $204 000, но потом добровольно вернул их
IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса
Фейковый сайт ИИ-бота Claude распространяет новый вредонос Beagle для Windows
Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязвимостями — разработчики ИИ-сервисов валят всё на клиентов
Теги: хакеры, киберпреступность, кибербезопасность, кибератаки, информационная безопасность
хакеры, киберпреступность, кибербезопасность, кибератаки, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Грядёт катастрофическое падение продаж материнских плат — пользователи отказываются обновлять ПК
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
«Взрывной коктейль из Metal Slug, Contra и фильмов 80-х»: ретроэкшен Huntdown: Overtime ворвался в ранний доступ Steam c 97 % положительных отзывов
Valve внедрила защиту от перекупщиков и пообещала новые партии Steam Controller
Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая за месяц критическая уязвимость Linux осталась без исправлений 21 мин.
Хакеры теперь грабят хакеров: новая группировка PCPJack перехватывает заражённые сети 49 мин.
ИИ-агент Perplexity Personal Computer стал доступен всем пользователям Apple macOS 51 мин.
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос 52 мин.
Диско снова в моде: неоновый экшен Dead as Disco порадовал разработчика продажами 58 мин.
«Леон должен умереть навсегда»: Capcom выпустила для Resident Evil Requiem обновление с новым режимом, и фанаты «Наёмников» не рады 2 ч.
В ChatGPT появился «доверенный контакт» — его уведомят, если пользователь захочет навредить себе 3 ч.
OpenAI распустила две команды по безопасности ИИ ради прибыли, заявила бывшая сотрудница стартапа 3 ч.
Приложение Fitbit превратилось в Google Health — и сможет собирать данные о здоровье даже из Apple Health 14 ч.
Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2 15 ч.
Аккумуляторы Tesla 4680 оказались хуже сторонних, хотя Илон Маск обещал обратное 46 мин.
Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 8P — теперь со съёмным дисплеем-пультом 47 мин.
Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство 48 мин.
NVIDIA и Iren объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры мощностью до 5 ГВт 3 ч.
Arm уже получает 15 % выручки от серверного направления и рассчитывает утроить её к 2031 году 5 ч.
AMD представила ускоритель Instinct MI350P — CDNA 4 в формате PCIe 11 ч.
Новая статья: Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает 12 ч.
GeIL анонсировала модули DDR5, которые работают со скоростью 8000 МТ/с без разгона 14 ч.
AMD выпустила ИИ-ускоритель Instinct MI350P с 144 Гбайт HBM3E, PCIe 5.0 x16 и потреблением 600 Вт 14 ч.
Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь 16 ч.