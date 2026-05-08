Хакеры теперь грабят хакеров: новая группировка PCPJack перехватывает заражённые сети

Неизвестная хакерская группировка атакует системы, уже скомпрометированные киберпреступной группой TeamPCP, вытесняет её участников, удаляет их вредоносы и разворачивает собственное ПО для кражи учётных данных. Группировку, получившую название PCPJack, обнаружила ИБ-компания SentinelOne.

Проникнув в заражённые TeamPCP системы, хакеры PCPJack разворачивают в них собственные вредоносы, способные распространяться по облачной инфраструктуре жертв наподобие сетевого червя, похищать учётные данные и пересылать украденную информацию на серверы злоумышленников. Инструменты хакеров ведут собственный счётчик целей, из которых им удалось вытеснить участников TeamPCP.

TeamPCP — киберпреступная группировка, привлёкшая внимание в последние недели серией резонансных атак. Среди них — взлом облачной инфраструктуры Европейской комиссии и масштабная атака на широко используемый сканер уязвимостей Trivy, затронувшая все компании, полагавшиеся на этот инструмент, в том числе LiteLLM и ИИ-стартап по рекрутингу Mercor.

Алекс Деламотт (Alex Delamotte), старший исследователь компании SentinelOne, рассказала, что организаторы группировки пока не установлены. Деламотт выдвинула три версии: недовольные бывшие участники TeamPCP, конкурирующая группировка или третья сторона, которая решила создать свои инструменты атаки по образцу TeamPCP.

«Сервисы, на которые нацелена PCPJack, во многом совпадают с мишенями декабрьских и январских атак TeamPCP, предшествовавших предполагаемой смене состава группы в феврале-марте», — сообщила Деламотт. Она также отметила, что хакеры атакуют не только системы, скомпрометированные TeamPCP, но и сканируют интернет в поисках открытых сервисов, таких как облачная платформа виртуализации Docker и базы данных MongoDB. Тем не менее в SentinelOne подчеркнули, что группировка сосредоточена преимущественно на вытеснении конкурентов из TeamPCP.

Цели участников PCPJack носят исключительно финансовый характер. Они монетизируют украденные учётные данные тремя способами: перепродажей, продажей доступа к скомпрометированным системам и прямым вымогательством у жертв. При этом хакеры не устанавливают программы для майнинга криптовалюты, вероятно потому, что такая стратегия требует больше времени для получения выгоды, считает Деламотт. В ходе некоторых атак злоумышленники используют домены, указывающие на фишинг паролей, а также поддельные сайты технической поддержки, сообщила Деламотт.