Аккумуляторы Tesla 4680 оказались хуже сторонних, хотя Илон Маск обещал обратное

В сентябре 2020 года глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) на профильном мероприятии представил аккумуляторные ячейки типа 4680, которые должны были хранить в пять раз больше энергии и увеличивать запас хода на 16 %, а также быть легче классических 2170 в составе тяговой батареи той же ёмкости, но спустя пять лет их применения становится понятно, что по большинству пунктов собственные батареи Tesla оказались хуже покупных.

Обширный материал на эту тему подготовил ресурс Electrek, который попутно отметил, что в прошлом году на собрании акционеров Tesla Илон Маск выразил сожаление по поводу принятого ранее решения использовать «сухую» технологию производства электродов для аккумуляторных ячеек, поскольку внедрить её на практике оказалось значительно сложнее ожидаемого. Накопленный за пять лет опыт взаимодействия с тяговыми батареями на основе ячеек типа 4680 позволяет сделать некоторые неутешительные для Tesla выводы.

Во-первых, ячейки данного типа уступают изделиям Panasonic типа 2170 в плотности хранения заряда: 244 Вт‧ч/кг против 269 Вт‧ч/кг у последних. По данному показателю они хуже на 13 %, что в конечном итоге увеличивает массу тяговой батареи при сопоставимой ёмкости. Известно, что Tesla в новейшем поколении ячеек 4680 улучшила показатели плотности хранения заряда, но пока оно не было протестировано на этот счёт.

Ёмкость батареи в сборе при использовании ячеек 4680 тоже оказывается ниже, чем у сторонних поставщиков. В европейской спецификации кроссоверы Tesla Model Y комплектуются батареями серии 8L, которые при номинальной ёмкости 79 кВт‧ч предоставляют пользователю только 74 кВт‧ч. В том же транспортном средстве тяговая батарея LG серии 5M обеспечивает ёмкость от 82 до 84 кВт‧ч. Разница в 5 кВт‧ч способна серьёзно повлиять на доступный запас хода.

Более того, замена южнокорейской тяговой батареи в Tesla Model Y Premium Long Range с задним приводом на собственную, состоящую из ячеек 4680, сокращает запас хода машины на 8 % до 609 км. Потерянные 52 км на практике довольно чувствительны, даже если речь идёт об условных единицах измерения по циклу WLTP.

Пожалуй, одним из немногих преимуществ практического использования ячеек типа 4680 можно считать снижение массы тяговой батареи в сборе, но у европейской версии Tesla Model Y данная экономия составляет всего 18 кг, позволяя снизить массу до 447 кг. Хуже всего то, что более крупные ячейки 4680 при использовании станций экспресс-зарядки быстрее перегреваются, из-за этого батарея медленнее принимает заряд. Его восполнение от 10 до 80 % у Tesla Model Y образца 2023 года занимает более 40 минут при использовании ячеек 4680, тогда как аналогичная машина с ячейками типа 2170 укладывается в 30 минут. По сути, уже после достижения зарядом планки в 35 % предельная принимаемая мощность опускается ниже 100 кВт.

Даже более дешёвые LFP-батареи меньшей ёмкости по сравнению с основанными на ячейках 4680 быстрее принимают заряд. С 2025 года Tesla оснащает кроссоверы Model Y батареями, способными принимать до 250 кВт, но независимых тестов такие машины пока не проходили. Отчётность поставщиков Tesla, которые снабжают компанию элементами для производства ячеек типа 4680, указывает на резкое сокращение закупок сырья. Отчасти это обусловлено низкой популярностью электрических пикапов Cybertruck, которые являются основными потребителями данных ячеек, но экспансии производства в любом случае не наблюдается. Помимо пикапов, батареями на основе ячеек 4680 оснащаются единственная комплектация Model Y в Европе и несколько в США. В Европе многие заказчики кроссоверов Model Y столкнулись с тем, что им достались машины с сокращённым запасом хода, причём заранее никак нельзя проверить, достанется ли клиенту версия электромобиля с ячейками типа 4680. На репутации производителя такая ситуация тоже сказывается явно не лучшим образом.