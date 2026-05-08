Инструменты войны: разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали, как сражаются техножрецы из Адептус Механикус

Издательство Deep Silver и разработчики из немецкой студии King Art Games (Iron Harvest) представили геймплейный трейлер второй из четырёх фракций в амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Вслед за орками собственного ролика об особенностях ведения войны удостоились техножрецы из фракции Адептус Механикус, которая приносит на поле боя в Dawn of War 4 холодную логику и расчётливое разрушение.

В четырёхминутном трейлере показали двух военачальников Адептус Механикус (техноархеолога Потенцию Дельту-9 и маршала-скитария Сек-Икс-23), разнообразие их юнитов и боевых машин.

Ролик озвучил Джонатан Кибл, известный фанатам аудиокниг по Warhammer 40,000

Техножрецы относительно быстры, особенно умело ведут боевые действия на больших расстояниях (юниты ближнего боя тоже имеются) и вооружены множеством инструментов на основе своего уникального доступа к технологиям.

Ключевым отличием Адептус Механикус от остальных фракций является технология Ноосферной сети (чем больше в ней строений, тем выше её уровень), которая усиливает здания, орудия и юниты.

«Противостоять Адептус Механикус — значит бросить вызов тем, кто уже рассчитал вашу погибель. Это не просто инженеры или учёные. Это инструменты войны», — такова суть техножрецов.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет в 2026 году на ПК (Steam). Обещают возвращение к корням RTS, эпический сюжет, грандиозные сражения, кампанию на 70 миссий и текстовый перевод на русский.

Теги: warhammer 40,000: dawn of war 4, king art games, deep silver, стратегия
