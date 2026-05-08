Профсоюз Samsung проведёт новые переговоры с руководством на следующей неделе

Запланированная на 21 мая 18-дневная всеобщая забастовка сотрудников Samsung Electronics способна нанести серьёзный урон не только финансовому положению компании и её репутации, но и всей южнокорейской экономике, поэтому очередной этап переговоров на следующей неделе пройдёт с участием медиатора.

Об этом сообщило агентство Reuters, пояснив, что новый этап переговоров представителей профсоюза Samsung с руководством компании пройдёт с 11 по 12 мая при участии медиатора — третьей стороны, привлечённой для достижения наиболее справедливых итогов. В эту пятницу состоялась встреча представителей обеих основных сторон переговоров, а также сотрудников Министерства труда Южной Кореи. Чиновники выразили полную поддержку идее проведения будущих переговоров.

Напомним, представители набравшего силу профсоюза Samsung Electronics настаивают на повышении базового уровня оплаты труда на 7 %, а также распределении в виде премии до 15 % операционной прибыли компании в годовом выражении. На прежнем этапе руководство Samsung выразило готовность единовременно распределить в качестве премии только 13 % годовой операционной прибыли, но профсоюз хотел бы закрепить право ежегодного получения премии, а потому сторонам не удалось достичь согласия. Впрочем, представители профсоюза готовы будут организовать всеобщую забастовку сотрудников в том случае, если процедура медиации на следующей неделе не обеспечит желаемых изменений в условиях оплаты труда рабочих Samsung Electronics.

Теги: samsung, samsung electronics, производство микросхем, забастовка, переговоры
