Google начала тестировать ИИ-агента Remy — конкурента OpenClaw

С появлением OpenClaw возможности современных приложений — агентов искусственного интеллекта больше не вызывают сомнений, и остаётся ли вопрос, в какой мере человек способен с ними взаимодействовать. Вот и технологические гиганты один за другим разрабатывают собственные версии таких решений. Новый сервис Google тестируется под названием Remy, узнал Business Insider.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Установить, является ли Remy преемником ранее закрытого Project Mariner, не удалось, но, как сообщают источники издания, по своим возможностям ИИ-агент напоминает OpenClaw. Приложение отличает «глубокая интеграция в Google» и способность «отслеживать важные для вас вещи, проактивно обрабатывать сложные задачи и со временем изучать ваши предпочтения». В описании также говорится: «Remy — ваш персональный агент на 24/7 для работы, учёбы и повседневной жизни, работающий на основе Gemini».

Сейчас Remy тестируется на практике. Источники издания не уточнили, останется ли этот ИИ-агент внутренним инструментом для повышения производительности сотрудников Google, или компания выпустит его в широкий доступ. Упоминания «работы» и «учёбы», впрочем, наводят на мысль о втором сценарии. Gemini уже предлагает множество функций ИИ-агента, но многие из представленных до настоящего момента решений являются узкоспециализированными — возможно, у Remy будет широкий профиль возможностей. Учитывая, что приложение сейчас тестируется только внутри компании, она может и не рассказать об этом проекте на конференции Google I/O, которая начнётся 19 мая.

