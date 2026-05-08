Google начала тестировать ИИ-агента Remy — конкурента OpenClaw

С появлением OpenClaw возможности современных приложений — агентов искусственного интеллекта больше не вызывают сомнений, и остаётся ли вопрос, в какой мере человек способен с ними взаимодействовать. Вот и технологические гиганты один за другим разрабатывают собственные версии таких решений. Новый сервис Google тестируется под названием Remy, узнал Business Insider.

Установить, является ли Remy преемником ранее закрытого Project Mariner, не удалось, но, как сообщают источники издания, по своим возможностям ИИ-агент напоминает OpenClaw. Приложение отличает «глубокая интеграция в Google» и способность «отслеживать важные для вас вещи, проактивно обрабатывать сложные задачи и со временем изучать ваши предпочтения». В описании также говорится: «Remy — ваш персональный агент на 24/7 для работы, учёбы и повседневной жизни, работающий на основе Gemini».

Сейчас Remy тестируется на практике. Источники издания не уточнили, останется ли этот ИИ-агент внутренним инструментом для повышения производительности сотрудников Google, или компания выпустит его в широкий доступ. Упоминания «работы» и «учёбы», впрочем, наводят на мысль о втором сценарии. Gemini уже предлагает множество функций ИИ-агента, но многие из представленных до настоящего момента решений являются узкоспециализированными — возможно, у Remy будет широкий профиль возможностей. Учитывая, что приложение сейчас тестируется только внутри компании, она может и не рассказать об этом проекте на конференции Google I/O, которая начнётся 19 мая.