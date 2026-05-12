«Базис» представил конструктор платформенных сервисов Basis Automation Studio

Компания «Базис», крупнейший российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой, представила конструктор платформенных сервисов Basis Automation Studio (BAS). Решение является частью расширенной конфигурации облачной платформы Basis Dynamix Cloud Control и будет актуально в первую очередь для заказчиков, которые хотят автоматизировать развёртывание сложных ИТ-систем и платформенных сервисов, использующих виртуальную инфраструктуру.

Для решения этой задачи Basis Automation Studio предоставляет системным администраторам и архитекторам заказчика инструменты для проектирования, развёртывания и сопровождения платформенных сервисов в виртуальной инфраструктуре.

Конструктор позволяет визуально проектировать инфраструктуру на основе готовых компонентов и связей между ними, использовать каталог шаблонов виртуальных инфраструктур и платформенных сервисов, а также расширяемую библиотеку типовых элементов и образцов востребованного ПО, включая ClickHouse, Consul, Docker, MariaDB и PostgreSQL.

Basis Automation Studio поддерживает стандартные для облачной инфраструктуры инструменты и подходы, включая архитектуру TOSCA, формат сериализации YAML, систему управления конфигурациями Ansible, язык Python, интерпретатор Bash. Они используются для описания облачной инфраструктуры и управления её компонентами, развёртывания сервисов и их настройки. После развёртывания сервисов администраторы могут создавать day-2 операции для их сопровождения, мониторинга, обновления и поддержания работоспособности. Готовые сервисы можно публиковать на витрине портала самообслуживания, где они доступны для заказа в один клик пользователям облачной инфраструктуры.

Для администрирования продукта и разработки шаблонов в BAS предусмотрен веб-интерфейс, включая визуальный редактор сервисов, а также инструменты управления правами и контроля доступа к компонентам инфраструктуры.

В Basis Automation Studio реализована иерархическая мультитенантная модель, которая обеспечивает строгую логическую изоляцию ресурсов и детализированное управление доступом. На каждом уровне иерархии могут быть независимо назначены права доступа, роли и разрешения для взаимодействия с конструктором и запущенными с его помощью сервисами. Например, можно разграничить доступ между различными департаментами (или другими бизнес-единицами) одной компании, группируя принадлежащие им проекты и пользовательские учётные записи в специальные контейнеры, называемые доменами. В этом случае пользователи и ресурсы одного домена будут невидимы и недоступны для другого, что помогает заказчику обеспечивать конфиденциальность и сохранность данных в рамках масштабируемой и разветвлённой ИТ-инфраструктуры.

Дополнительно Basis Automation Studio предлагает ролевую модель управления пользователями платформы. По умолчанию доступны следующие роли: администратор с полными правами на управление конструктором, архитектор для управления компонентами и сервисами, разработчик компонентов и сервисов, администратор проектов, пользователь. При необходимости одному аккаунту внутри конструктора может быть назначено несколько ролей, в этом случае их права суммируются. В результате заказчик получает простой в то же время достаточно гибкий инструмент для обеспечения безопасности виртуальной инфраструктуры.

«Интенсивное развитие облачной платформы Basis Dynamix Cloud Control и, в частности, появление конструктора платформенных сервисов Basis Automation Studio стало нашим ответом на растущий интерес рынка к облачной и гибридной инфраструктурам. Задача Basis Automation Studio — облегчить декларирование облачной инфраструктуры, а также развёртывание внутри неё необходимых для бизнеса ИТ-систем и сервисов, в первую очередь за счёт автоматизации этих процессов. Мы планируем активно развивать наш продукт под задачи российских заказчиков», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

