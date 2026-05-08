Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman получил системные требования для игры в 4K, а трассировку пути придётся подождать

Разработчики из датской студии IO Interactive (серия Hitman) представили окончательные системные требования и технические особенности шпионского боевика 007 First Light на ПК.

Источник изображений: IO Interactive

Напомним, актуальными минимальными и рекомендуемыми системными требованиями для игры в 007 First Light с разрешением 1080p разработчики поделились в январе, а сейчас рассказали о более «тяжёлых» конфигурациях.

Системные требования 007 First Light для игры в разрешениях 1440p и 4K представлены ниже:

Требования «Энтузиаст» (1440p/4K, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600;
  • видеокарта (1440p): Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT;
  • видеокарта (4K): Nvidia GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;
  • видеопамять (1440p): 12 Гбайт;
  • видеопамять (4K): 16 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 80 Гбайт на SSD.

Требования «Ультра» (4K, 200+ кадров/с c DLSS 4.5, настройки графики «Ультра»)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 7 7700X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5080;
  • видеопамять: 16 Гбайт;
  • оперативная память: 32 Гбайт;
  • место на накопителе: 80 Гбайт на SSD.

Что касается технических особенностей, то ПК-версия 007 First Light получит на запуске поддержку масштабирования DLSS 4.5 с мультикадровой генерацией, а трассировка пути и реконструкция лучей DLSS появятся в игре летом.

Также разработчики обещают неограниченную кадровую частоту, широкий выбор графических параметров, регулировку субтитров, опциональную помощь с выполнением QTE и прочие настройки доступности.

Обещают переосмысленную историю становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение в невероятно красивых уголках планеты, широту геймплейных возможностей и текстовый перевод на русский язык.

В результате декабрьского переноса релиз 007 First Light ожидается 27 мая 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Стоимость игры составит $70 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.

Теги: 007 first light, io interactive, стелс-экшен
