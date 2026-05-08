Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Роскомнадзор заявил, что не ограничивал ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub

С 5 мая участились жалобы российских пользователей на проблемы с доступом к популярной платформе GitHub для хостинга IT-проектов и совместной разработки программного обеспечения, которые якобы вызваны ограничениями со стороны Роскомнадзора. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в ведомстве сообщили «Ведомостям», что доступ к ресурсам GitHub в России сейчас не ограничивается.

Источник изображения: Mohammad Rahmani/unsplash.com

Источник изображения: Mohammad Rahmani/unsplash.com

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным системы мониторинга сетевых аномалий OONI, проблемы с доступом к платформе участились, начиная с первых дней мая — стали поступать жалобы на проблемы с подключением, невозможность зайти в хранилище данных и скачать файлы, что является критичным для разработчиков.

Роскомнадзор в этом году начал более тщательно контролировать работу сервисом: с января по апрель им была заблокирована 61 страница сайта, тогда как за весь прошлый год под запрет попало 59 страниц. Как сообщают СМИ, с начала мая почти втрое выросло количество неудачных попыток подключения к платформе из России — до 16 % с 6 % в апреле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены
GitHub похвалился, что устранил критическую уязвимость менее чем за шесть часов
ИИ-агенты в GitHub могут красть учётные данные, выяснили исследователи
Официальный сайт Daemon Tools уже месяц распространяет заражённый установщик с трояном
Meta✴ снова навязала пользователям алгоритмы: ирландский регулятор открыл два расследования по жалобам на манипулятивный дизайн
Apple снова попросила Верховный суд США приостановить принудительный перерасчёт комиссий в App Store
Теги: github, роскомнадзор, блокировка
github, роскомнадзор, блокировка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Южнокорейские учёные объявили «третью эпоху транзисторов» — кремниевые осцилляторы будут решать сложные задачи
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос
Продажи PlayStation 5 рухнули почти в два раза — Sony винит дефицит памяти
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub 57 мин.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman получил системные требования для игры в 4K, а трассировку пути придётся подождать 2 ч.
Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков 3 ч.
ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку 3 ч.
Google начала тестировать ИИ-агента Remy — конкурента OpenClaw 4 ч.
Россияне массово жалуются на блокировки аккаунтов в Anthropic Claude — потеряны проекты и переписки с ИИ 4 ч.
Амбициозный хоррор Paranormal Activity: Threshold от создателя The Mortuary Assistant отменён из-за конфликта с Paramount Pictures 4 ч.
Windows 11 до сих пор держится на коде эпохи Windows 95 — попытки заменить его провалились 4 ч.
Архивировать интернет становится всё сложнее: Wayback Machine и Wikimedia страдают от дефицита HDD 4 ч.
«Золотой глобус» не будет дисквалифицировать номинантов из-за ИИ, но излишеств не допустит 6 ч.
Пентагон рассекретил первую партию файлов об НЛО — впечатлить скептиков не удалось 59 мин.
NASA испытало обычные фотокамеры Canon и Nikon в условиях космоса — выжили не все 2 ч.
Gigabyte запустила продажи Aorus GeForce RTX 5090 Infinity с необычным дизайном и скрытым вентилятором 2 ч.
Самые тяжёлые чёрные дыры рождаются не из звёзд — они «собираются» из больших дыр, выяснили учёные 3 ч.
У заднеприводных Cybertruck могут отвалиться колёса — Tesla отзывает все 173 проданных электромобиля 3 ч.
iFixit объявила «короля ремонтопригодности» среди наушников — у AirPods Max 2 всего 4 балла из 10 3 ч.
Asus выпустила 12,3" портативный сенсорный монитор ROG Strix XG129C и 34" геймерский ROG Strix OLED XG34WCDMS 3 ч.
Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics 3 ч.
Nintendo готовится к падению продаж консолей Switch 2 уже через год после дебюта 3 ч.
TCL CSOT показала дисплей для ноутбуков, работающий с частотой от 0,01 до 120 Гц одновременно 4 ч.