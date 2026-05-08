Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub

С 5 мая участились жалобы российских пользователей на проблемы с доступом к популярной платформе GitHub для хостинга IT-проектов и совместной разработки программного обеспечения, которые якобы вызваны ограничениями со стороны Роскомнадзора. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в ведомстве сообщили «Ведомостям», что доступ к ресурсам GitHub в России сейчас не ограничивается.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным системы мониторинга сетевых аномалий OONI, проблемы с доступом к платформе участились, начиная с первых дней мая — стали поступать жалобы на проблемы с подключением, невозможность зайти в хранилище данных и скачать файлы, что является критичным для разработчиков.

Роскомнадзор в этом году начал более тщательно контролировать работу сервисом: с января по апрель им была заблокирована 61 страница сайта, тогда как за весь прошлый год под запрет попало 59 страниц. Как сообщают СМИ, с начала мая почти втрое выросло количество неудачных попыток подключения к платформе из России — до 16 % с 6 % в апреле.