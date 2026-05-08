Разработчикам Eve Online пришлось сменить название студии, чтобы её перестали ассоциировать с Коммунистической партией Китая

Недавний выкуп у Pearl Abyss независимого статуса обернулся для CCP Games (Eve Online) ребрендингом — спустя почти 30 лет после основания исландская студия стала именоваться Fenris Creations. Но почему?

Гендиректор Fenris Creations Хилмар Вейгар Петурссон (Hilmar Veigar Petursson) в интервью GamesIndustry.biz объяснил, что новое имя тесно связано как с самой компанией, так и с исландской культурой.

Название Fenris Creations восходит к огромному волку Фенриру (Фенрису) из скандинавской мифологии и отсылает к переплетению создания и разрушения — серьёзный вопрос и в Eve Online.

«Когда корабли взрываются, в их уничтожении есть что-то прекрасное. Для нас в этом имени заложен глубокий, хардкорный смысл. Мы долго размышляли над тем, как лучше всего выразить то, чем занимаемся», — объяснил Петурссон.

Что касается самого ребрендинга, то он был спровоцирован нарастающими проблемами с распознаванием CCP в англоязычном мире. Помимо авторов Eve Online, под этой аббревиатурой могут подразумевать Коммунистическую партию Китая (КПК).

По словам Петурссона, у студии уже возникали неудобные ситуации из-за этого: «Это не что-то серьёзное, но я чувствую, к чему всё идёт. У нас и так сейчас все эти перемены. Момент подходящий. Если не сейчас, то когда?»

КПК насчитывает более 100 млн членов и является ведущей и правящей политической партией Китая. «Это бой, в который я не собираюсь вступать. Я не буду бороться с Коммунистической партией Китая за право называться CCP», — решил Петурссон.

Теги: eve online, ccp games, fenris creations, mmorpg
