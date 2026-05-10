Nvidia в этом году потратила на покупку активов других компаний более $40 млрд

Получая в условиях бума ИИ рекордную выручку, Nvidia стала гораздо активнее инвестировать средства, но делает это с прицелом на дальнейшее использование интересующих её технологий. Хотя о крупных сделках типа сорвавшейся по покупке Arm речь не идёт, «по мелочи» Nvidia сначала этого года уже потратила более $40 млрд.

Ряд вложений Nvidia прошлого года можно считать довольно удачными. Потратив $5 млрд на покупку пакета акций Intel в прошлом году, она сейчас могла бы выручить за него более $25 млрд, но данная инвестиция наверняка интересна первой из компаний со стратегической точки зрения, ведь через пару лет на рынок выйдут центральные процессоры Intel со встроенной графикой Nvidia RTX.

С начала текущего года Nvidia потратила на покупку активов более $40 млрд. Из последних сделок можно вспомнить соглашение с Corning на сумму до $3,2 млрд, которое позволит Nvidia улучшить свои позиции в сфере производства телекоммуникационных решений для серверной инфраструктуры. Кроме того, на уходящей неделе Nvidia договорилась вложить до $2,1 млрд в оператора ЦОД IREN. Для сравнения, в прошлом фискальном году Nvidia потратила на инвестиции около $17,5 млрд. В частные компании за тот же период компания вложила почти $19 млрд.

Капитализация самой Nvidia за четыре года ИИ-бума выросла более чем в 11 раз до впечатляющих $5,2 трлн, превратив её в крупнейшую компанию мира, представленную на фондовом рынке. В прошлом фискальном году Nvidia сгенерировала $97 млрд свободного денежного потока, получив возможность активно инвестировать в необходимые ей со стратегической точки зрения активы. Эксперты уличили компанию в участии в так называемых «кольцевых сделках», по условиям которых она передаёт деньги тем компаниям, которые потом тратят их на её же продукцию и услуги. В этом году Nvidia заключила не менее семи многомиллиардных контрактов и вложилась в капитал более чем двадцати компаний и стартапов.

Больше всего в удельном выражении Nvidia потратила на поддержку своего «кормильца» OpenAI, который получил $30 млрд, но конкурирующие стартапы Anthropic и xAI (SpaceX) также получили от неё деньги. В апреле основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) пояснил суть инвестиционной стратегии своей компании: «Мы не отбираем победителей. Мы должны поддерживать каждого».

В марте Nvidia вложила $2 млрд в капитал Marvell Technologies, а также сопоставимые суммы в Lumentum и Coherent. Стандартная для таких сделок сумма была направлена на поддержку провайдеров облачных вычислений CoreWeave и Nebius, которая принадлежит основателю «Яндекса» Аркадию Воложу. Эксперты считают, что направляя средства в капитал облачных провайдеров, Nvidia просто даёт им деньги, которые те потом потратят на покупку у неё оборудования.

Кстати, рекордные $30 млрд, которые будут направлены Nvidia в капитал OpenAI, изначально должны были оказаться $100 млрд, но после первичных переговоров в сентябре прошлого года Nvidia пересмотрела условия сделки с разработчиками ChatGPT. Учитывая относительную близость IPO этого стартапа, Дженсен Хуанг заявил, что указанные $30 млрд могут стать последним частным капиталовложением, которое Nvidia сделает применительно к OpenAI.

Теги: nvidia, финансы, аналитика, инвестиции
