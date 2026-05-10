Google привязала reCAPTCHA к Play Services и отрезала от верификации пользователей Android без сервисов Google

Google привязала систему верификации reCAPTCHA нового поколения к закрытой платформе Google Play Services на Android. Пользователи кастомных мобильных операционных систем (ОС) без сервисов Google, известных в техническом сообществе как «дегуглифицированные», теперь автоматически проваливают проверку на миллионах сайтов.

Вместо привычных картинок-головоломок reCAPTCHA при подозрительной активности требует отсканировать QR-код. Для сканирования Play Services должен работать в фоновом режиме и обмениваться данными с серверами Google. Без него верификация невозможна.

Google представила более широкую систему Google Cloud Fraud Defense на конференции Cloud Next 23 апреля, но о привязке проверки к своему закрытому программному обеспечению (ПО) компания не упоминала. Зависимость от Play Services появилась без лишнего шума: снимок Internet Archive за октябрь 2025 года уже содержал аналогичное требование к версии 25.39.30. Google внедряла эту привязку как минимум семь месяцев, прежде чем пользователь сабреддита r/degoogle обнаружил её, а PiunikaWeb и Android Authority привлекли к ней внимание.

Сравнение с iOS делает асимметрию очевидной. Устройства Apple с iOS 16.4 и выше проходят ту же верификацию reCAPTCHA без установки какого-либо ПО Google. От владельцев iPhone компания этого не потребовала. Заблокированными оказались только пользователи Android, отказавшиеся от Play Services. Если бы речь шла о безопасности, требование распространялось бы на все мобильные ОС. Избирательность указывает на другую цель — контроль экосистемы.

reCAPTCHA используют миллионы сайтов, и привязка верификации к Play Services создаёт прецедент: доступ к обычному веб-контенту требует запуска закрытого ПО и передачи данных Google. Пользователи, отказавшиеся от сервисов Google ради конфиденциальности, сделали это осознанно, изучив практики сбора данных. Новая система наказывает их выбор, считая отсутствие закрытого ПО подозрительным по умолчанию.

Веб-разработчикам, внедряющим эту reCAPTCHA, стоит понимать последствия: каждый такой сайт закрывает доступ пользователям Android без сервисов Google. Эта аудитория невелика, но именно она чаще других занимает принципиальную позицию в отношении техногиганта, следит за тем, как сайты обращаются с данными пользователей, и меньше других готова идти на уступки.

Теги: google, капча, recaptcha, конфиденциальность, google play
