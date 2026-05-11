ByteDance увеличит капитальные затраты на четверть, направив больше средств на закупку китайских ИИ-ускорителей

Поскольку американские техногиганты намерены в этом году направить на расширение вычислительной инфраструктуры около $750 млрд, китайские конкуренты не могут оставаться в стороне. По этой причине ByteDance поднимет свои капитальные расходы на 25 % до $30 млрд минимум, заодно увеличив долю китайских ускорителей в структуре закупок.

Источник изображения: ByteDance

Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники. В прошлом году ByteDance планировала потратить на соответствующие нужды чуть более $23 млрд, но растущее влияние сегмента ИИ в сочетании с дорожающей памятью заставили её увеличить эту сумму как минимум на четверть. При этом на закупку ИИ-ускорителей китайского происхождения ByteDance в этом году потратит значительно больше, чем в прошлом. Как минимум, этого требуют китайские власти и соображения диверсификации рисков.

ByteDance в прошлом году сократила чистую прибыль более чем на 70 %, но произошло это во многом из-за распределения акций среди сотрудников. Без учёта влияния данного фактора прибыль компании и её выручка по итогам прошлого года выросли. ByteDance собирается потратить на оснащение своего ЦОД в Таиланде $25 млрд — значительно больше первоначально намеченных $8,8 млрд. В прошлом месяце ByteDance также объявила о намерениях потратить 1 млрд евро на ЦОД в Финляндии. При всём этом, китайские компании на порядок отстают в сфере капитальных затрат от своих американских конкурентов. В прошлом году лидеры китайской ИТ-отрасли сообща потратили на эти нужды не более $59 млрд.

Теги: китай, китайские производители, bytedance, tiktok, капитальные вложения
