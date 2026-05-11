Tesla издевается над фанатами, внезапно отложив церемонию вручения последних Model S и Model X

В конце января стало известно, что флагманские электромобили Tesla Model S и Model X будут сняты с производства ради освобождения конвейера для человекоподобных роботов Optimus, и прощальная партия из богато укомплектованных 350 машин будет вручена владельцам в торжественной обстановке 12 мая. Церемония была отложена на неопределённый срок в минувшие выходные.

Об этом сообщил ресурс Electrek со ссылкой на приглашённых на мероприятие гостей из числа покупателей коллекционных версий Model S и Model X. Напомним, что фиксированные богато оснащённые комплектации поднимали стоимость последних 350 электромобилей до $159 420. Более того, желающие принять участие в церемонии во Фримонте, штат Калифорния, заранее бронировали отели и покупали авиабилеты, но Tesla уведомила их о переносе мероприятия на неопределённый срок буквально за три дня до его начала. В таких условиях потенциальные участники должны будут понести потери на возврате средств, уплаченных за авиабилеты и бронирование отелей. Кроме того, многие из них отпрашивались на работе и могли прибыть в Калифорнию заблаговременно.

При этом сама Tesla ограничивается только извинениями за предоставленные неудобства, не называя причин переносов церемонии и новых сроков её проведения. Само собой, это не первый случай подобных изменений в графике презентаций Tesla, но ранее они были связаны с новыми продуктами, которые не были готовы к демонстрации, а в данном случае компания просто должна была раздать покупателям готовые машины из прощальной партии. Возможно, некоторая часть из них оказалась просто не готова к вручению, либо участие в мероприятии Илона Маска (Elon Musk) поставлено под сомнение. Как известно, сейчас миллиардер судится с основателями OpenAI и вынужден присутствовать в Окленде для дачи показаний, хотя он удалён от Фримонта чуть более чем на 40 км, и вряд ли подобное расстояние стало бы для миллиардера помехой.

Это не единственная издёвка Tesla над покупателями прощальных версий Model S и Model X, компания требует их взять на себя обязательства не перепродавать машины в течение первого года владения без письменного разрешения производителя, который оставляет за собой приоритет в их выкупе. Нарушившим это условие грозит штраф в размере $50 000 и запрет на приобретение прочих транспортных средств Tesla напрямую у компании на всю оставшуюся жизнь.

Теги: tesla, tesla model s, tesla model x, электромобиль, церемония
