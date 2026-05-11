Nintendo уронила акции повышением цен на Switch 2 и слабым прогнозом, —а акции Sony подорожали на 10 %

В конце прошлой недели японские производители игровых консолей посылали инвесторам схожие сигналы, говоря о росте цен на память и её банальном отсутствии на рынке в нужных количествах. Примечательно, что в понедельник утром акции Nintendo опустились в цене на 7 %, тогда как акции Sony подорожали на 10 %.

В случае с Nintendo падение курсовой стоимости акций было вызвано принятым компанией решением поднять цены на игровые консоли Switch 2 с сентября этого года на большинстве рынков, а также более пессимистичным прогнозом по их продажам на текущий фискальный год по сравнению с ожиданиями аналитиков. Кроме того, эксперты указывают на отсутствие реальных хитов в ассортименте игр для Switch 2 — по крайней мере, на обозримую перспективу. Напомним, что Nintendo предрекла снижение объёмов продаж своих игровых консолей в текущем фискальном году по сравнению с предыдущим, который завершился в марте этого календарного года.

При этом аналитики Morningstar подчёркивают, что для игровой консоли Switch 2 следующий год будет вторым по счёту после выхода на рынок, и обычно спрос на новые консоли в таких условиях растёт. На этом фоне снижение продаж, с которым рассчитывает столкнуться Nintendo, дополнительно удручает инвесторов.

В отличие от Sony, чей бизнес более диверсифицирован, Nintendo полностью зависит от игрового сегмента, а потому влияние кризисных явлений на нём сильнее скажется на второй из компаний. Консоли семейства PlayStation 5, к тому же, присутствуют на рынке гораздо дольше, а потому Sony будет проще переносить растущие затраты на покупку памяти на конечные цены своей продукции. При этом сама Sony хоть и спрогнозировала снижение объёмов выручки, рассчитывает на рост прибыли в игровом бизнесе. Кроме того, она создаст совместное предприятие с TSMC по производству датчиков изображений. Всё это заставляет инвесторов с оптимизмом смотреть на перспективы бизнеса Sony — акции компании выросли в цене в понедельник на 10 %.

Теги: nintendo, nintendo switch 2, игровые консоли, sony, акции
