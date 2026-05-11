Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss сообщил о выходе на всех целевых платформах очередного крупного обновления для фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert.

Источник изображения: Steam (БелыЙ АнгеЛ)

Основными изменениями в 1.06.00 (2,5 Гбайт на ПК) стали особые виды транспорта, функция извлечения материалов, затраченных на улучшение снаряжения; опция отображения ножен и параметры коррекции ночного тона.

С выходом 1.06.00 зарегистрировать как средство передвижения можно медведей, кабанов, волков, оленей, верблюдов, львов, тигров, толсторогов, желтоклювов, игуан и рапторов. Для особых видов транспорта приготовили уникальные сёдла.

Свирепых животных можно приручить, если победить и покормить их (источник изображения: Ravenom в Steam)

Также добавили навыки рукопашного боя для Унки, талисман доблести (побуждает питомца-пса атаковать врагов), прокачку Визионе и других видов снаряжения и аппарат для вытаскивания игрушек в цирке «Смеющаяся марионетка».

Кроме того, обновление включает многочисленные улучшения механик, локализации интерфейса и прочих элементов, корректировки баланса и исправления багов. Полный список изменений доступен на официальном сайте.

Визионе (источник изображения: Pearl Abyss)

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий менее чем за месяц и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.

Благодаря потоку обновлений, приносящих в Crimson Desert новые исправления, улучшения, механики и функции, рейтинг игры в Steam после релиза вырос с 57 % («смешанные» обзоры) до 83 % («очень положительные»).

Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
