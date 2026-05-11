Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый

Стартап OpenAI в октябре прошлого года разрешил своим сотрудникам продать крупный пакет своих акций на общую сумму $6,6 млрд. Недостатка в желающих купить эти акции не было, и примерно 75 сотрудников компании выручили на сделке около $30 млн каждый. В общей сложности 600 человек участвовали в продаже акций.

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, некоторые из бывших и действующих сотрудников OpenAI предпочли часть своих акций стартапа передать на нужды благотворительности в специализированные фонды. При этом они получили возможность воспользоваться налоговыми вычетами. Некоторые сотрудники таким образом полностью избавились от принадлежащих им акций OpenAI, либо продав их сторонним инвесторам, либо передав на благотворительные нужды.

Данный пример, по словам источника, наглядно иллюстрирует насыщенность сегмента ИИ деньгами инвесторов. В этом году на первичное размещение акций готовятся выйти OpenAI и Anthropic — два крупнейших по величине капитализации стартапа данной направленности. Это мероприятие позволит многим сотрудникам данных стартапов выгодно реализовать свои акции и стать долларовыми миллионерами. Изначально OpenAI требовала от своих сотрудников, владеющих акциями стартапа, держать их в собственности не менее двух лет. Осенняя продажа акций позволила заработать на них многим сотрудникам OpenAI, которые пришли в компанию уже после того, как на рынке дебютировал ChatGPT и буквально перевернул мир компьютерных технологий.

Проводя аналогию с бумом «дот-комов» начала века, WSJ отмечает, что бум ИИ позволил сотрудникам стартапов обогатиться гораздо быстрее и сильнее. Тем более, что некоторые держатели акций «дот-комов» так и не реализовали своих преимуществ, поскольку пузырь на фондовом рынке лопнул быстрее, чем у них появилась возможность продать свои акции. В целом, бум ИИ создал уникальные возможности по обогащению для тех сотрудников профильных стартапов, которые не стояли у истоков компаний, причём ещё до этапа публичного размещения акций. Охота за ценными специалистами в этой сфере позволяет им зарабатывать миллионы долларов в год.

Как отмечается, OpenAI готова платить по $500 000 в год ценным специалистам в области ИИ, а по щедрости компенсаций в виде акций с этим стартапом вообще мало кто может сравниться. В прошлом году конкурирующая Meta✴ Platforms предлагала крупным исследователям в сфере ИИ до $300 млн. В августе прошлого года OpenAI выдавала некоторым из своих сотрудников премии, измеряемые миллионами долларов США. Для экономики Сан-Франциско, где расположена штаб-квартира OpenAI, это уже создаёт некоторые проблемы. Растут цены на аренду недвижимости, усиливается классовое неравенство среди жителей города. При этом многие разбогатевшие сотрудники OpenAI готовы существенную часть своих доходов направлять на благотворительность. Впервые OpenAI распределил акции среди своих сотрудников семь лет назад, и за это время стоимость акций компании выросла более чем в 100 раз. За тот же период фондовый индекс Nasdaq вырос только втрое.

В большинстве случаев калифорнийские стартапы не позволяли сотрудникам продавать свои акции до момента выхода компании на IPO. Со временем это привело к популярности сделок по продаже части акций их первичными получателями сторонним инвесторам. За последние годы OpenAI разрешала так поступать своим сотрудникам несколько раз, но до сих пор ограничивала выручку суммой в $10 млн на одного человека. На высшее руководство подобные ограничения не распространялись, что вызывало у нижестоящих сотрудников некоторое ощущение несправедливости. При этом спрос на акции со стороны инвесторов оставался высоким, поэтому прошлой осенью OpenAI подняла планку ограничения до $30 млн на человека. Президент стартапа Грег Брокман (Greg Brockman), например, располагает личным капиталом в размере почти $30 млрд, как стало известно недавно из материалов судебного дела. Генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman) акциями OpenAI формально не владеет, мотивируя это некоммерческими истоками стартапа, хотя в случае победы OpenAI над Илоном Маском (Elon Musk) в суде Альтман тоже сможет претендовать на долю в капитале стартапа.