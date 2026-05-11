Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Глава Take-Two объяснил, почему даже спу...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью Bloomberg рассказал, как нелинейный сюжетный шутер Judas от Ghost Story Games вписывается в выбранный компанией подход к финансированию игр.

Источник изображения: Ghost Story Games

Источник изображения: Ghost Story Games

По словам Зельника, текущий рост производственных затрат в индустрии видеоигр оправдан только в случае «масштабных блокбастеров», и Take-Two готова ради таких проектов идти на «соответствующие риски».

В то же время, считает Зельник, Take-Two «нужно быть умнее» и переосмыслить подход к разработке и маркетингу некоторых франшиз и типов игр, иначе они попросту могут не выйти.

Зельник заверил, что Take-Two регулярно (каждые три месяца) проводит осмотр находящихся в разработке игр, и в случае отсутствия прогресса и уверенности в проекте производство сворачивают.

GTA VI наверняка станет одной из самых дорогих игр с точки зрения разработки (источник изображения: Rockstar Games)

GTA VI наверняка станет одной из самых дорогих игр с точки зрения разработки (источник изображения: Rockstar Games)

Judas разрабатывается командой создателя BioShock Кена Левина (Ken Levine) уже более 12 лет — за игру взялись ещё в 2014 году, препродакшен продлился пять лет, официальный анонс состоялся в 2022-м, а сроков выхода всё нет.

Несмотря на затянутость разработки, отмена Judas не угрожает: «Мы твёрдо верим в Кена и поддерживаем его видение, и я рад этому. Думаю, в конечном итоге это решение окажется разумным».

Judas создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли Иуды предстоит спастись с огромного космического корабля «Мейфлауэр», который терпит крушение из-за героини.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00
Пираты «угнали» Forza Horizon 6 за 9 дней до релиза — помогли сами разработчики
Теги: judas, ghost story games, 2k, шутер
judas, ghost story games, 2k, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили, какие профессии исчезнут из-за ИИ — учёные усомнились в надёжности прогнозов
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая
Unitree открыла первый в мире магазин навыков для роботов-гуманоидов
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt 3 мин.
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock 8 мин.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 15 мин.
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку 2 ч.
Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера 21 ч.
Ветеран Epic Games взялся за европейскую альтернативу Unreal Engine 24 ч.
Google привязала reCAPTCHA к Play Services и отрезала от верификации пользователей Android без сервисов Google 10-05 12:03
В Китае предлагали доступ к Claude со скидкой 90 % — собранные данные шли на дистилляцию ИИ-моделей 10-05 06:52
Новая статья: Heroes of Might and Magic: Olden Era — время расцвета. Предварительный обзор 10-05 00:05
Anthropic отучила свой ИИ шантажировать пользователей при угрозе отключения 09-05 18:52
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4 13 мин.
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC 48 мин.
Huawei выпустила телевизоры Smart Screen S7 с подсветкой Super Mini-LED и частотой обновления до 300 Гц 49 мин.
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года 51 мин.
Физики 10 лет измеряли гравитационную постоянную — и снова не сошлись в значении «большой G» 57 мин.
Космический грузовик «Тяньчжоу-10» успешно доставил 6,2 т припасов и не только на китайскую орбитальную станцию 2 ч.
Nintendo уронила акции повышением цен на Switch 2 и слабым прогнозом, —а акции Sony подорожали на 10 % 4 ч.
Tesla издевается над фанатами, внезапно отложив церемонию вручения последних Model S и Model X 6 ч.
Учёные предложили разгадку 14 загадочных синих вспышек, наблюдаемых во Вселенной с 2018 года 7 ч.
ByteDance резко увеличит расходы на ИИ — и закупит больше китайских чипов 7 ч.