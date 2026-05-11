Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью Bloomberg рассказал, как нелинейный сюжетный шутер Judas от Ghost Story Games вписывается в выбранный компанией подход к финансированию игр.

По словам Зельника, текущий рост производственных затрат в индустрии видеоигр оправдан только в случае «масштабных блокбастеров», и Take-Two готова ради таких проектов идти на «соответствующие риски».

В то же время, считает Зельник, Take-Two «нужно быть умнее» и переосмыслить подход к разработке и маркетингу некоторых франшиз и типов игр, иначе они попросту могут не выйти.

Зельник заверил, что Take-Two регулярно (каждые три месяца) проводит осмотр находящихся в разработке игр, и в случае отсутствия прогресса и уверенности в проекте производство сворачивают.

Judas разрабатывается командой создателя BioShock Кена Левина (Ken Levine) уже более 12 лет — за игру взялись ещё в 2014 году, препродакшен продлился пять лет, официальный анонс состоялся в 2022-м, а сроков выхода всё нет.

Несмотря на затянутость разработки, отмена Judas не угрожает: «Мы твёрдо верим в Кена и поддерживаем его видение, и я рад этому. Думаю, в конечном итоге это решение окажется разумным».

Judas создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли Иуды предстоит спастись с огромного космического корабля «Мейфлауэр», который терпит крушение из-за героини.