WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами

WhatsApp начал распространять платную подписку WhatsApp Plus среди пользователей iOS. Новый тариф целиком посвящён настройке внешнего вида: стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зелёного, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Базовые функции мессенджера остаются бесплатными.

Перед запуском подписка прошла закрытое тестирование на небольшой группе пользователей. Тариф рассчитан на тех, кто хочет менять оформление приложения, а не получить новые инструменты для общения. Лимит закреплённых чатов вырос с 3 до 20, появились 10 новых мелодий звонка и возможность менять тему и звуки уведомлений сразу для всех чатов.

В Европе подписка стоит €2,49 в месяц, в Мексике — $29 в месяц. Цены в других регионах могут отличаться. В зависимости от страны доступен бесплатный пробный период — на неделю или месяц. Владельцы аккаунтов WhatsApp Business подписку не увидят: она предназначена только для обычных пользователей.

Переписка, звонки, статусы и сквозное шифрование по-прежнему бесплатны. Пока подписка доступна небольшой группе пользователей iOS с последней версией приложения из Apple App Store, однако более широкий запуск нововведений ожидается в ближайшие недели.