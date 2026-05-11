Индийский стартап Skyroot Aerospace готовится к первому орбитальному пуску ракеты Vikram-1, который может состояться этим летом. Компания, основанная бывшими сотрудниками индийского национального космического агентства (ISRO), недавно привлекла $60 млн инвестиций, став первым космическим единорогом Индии стоимостью $1,1 млрд.

Vikram-1 — трёхступенчатая твердотопливная ракета, рассчитанная на выведение почти полутонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Её корпус сделан преимущественно из углепластика, а на первой ступени стоит единственный двигатель Kalam-1000 тягой 1000 кН — около 100 тонн-сил.

По словам сооснователя и генерального директора компании Павана Кумара (Pawan Kumar), один двигатель сильно упрощает и производство, и испытания по сравнению с традиционным решением из нескольких жидкостных двигателей. «Именно поэтому мы движемся так быстро», — отметил он.

Рискованная ставка окупилась: Skyroot опережает других участников индийского ракетного рынка, в частности Agnikul Cosmos. Компания уже вышла на финальную стадию тестирования. «Статистически первый запуск частной компании почти всегда заканчивается неудачей. Но я думаю, мы сделали всё, что могли, чтобы первый пуск прошёл хорошо», — добавил Кумар.

Линейка ракет названа «Vikram» в честь физика Викрама Сарабхаи (Vikram Sarabhai), основателя индийской космической программы. В ноябре 2022 года Skyroot успешно запустила суборбитальную ракету Vikram-S — испытательный аппарат, который не выходит на орбиту, но позволяет проверить ключевые решения, заложенные в Vikram-1.

Правительство Индии открыло космическую отрасль для частного бизнеса в 2020 году. Государственный министр по науке и технологиям Джитендра Сингх (Jitendra Singh) заявил, что хочет увеличить долю страны в мировой космической экономике с 2 % до 10 % к 2030 году, а премьер-министр Нарендра Моди (Narendra Modi) призвал нарастить число ежегодных пусков с примерно пяти до 50 к концу десятилетия.