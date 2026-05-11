Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства

Преемника гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, стоимость которой составляет $3499, не стоит ожидать раньше чем через два года. Большую часть команды, работавшей над устройствами смешанной реальности (AR), компания перебросила на умные очки и носимые ИИ-устройства.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), Apple продолжает работать над новыми технологиями и материалами, чтобы со временем выпустить более дешёвую и лёгкую гарнитуру закрытого типа. Однако такой продукт, по всей видимости, не находится в активной разработке, а давно обсуждавшийся проект Vision Air был отменён в прошлом году.

Главным приоритетом стали умные очки. Бывших участников Vision Products Group — подразделения, отвечавшего за Vision Pro, — перевели в эту команду, а часть инженеров направили на доработку Siri, создание AirPods с камерами и ИИ-кулона.

Напомним, что после дебюта в 2024 году Vision Pro так и не стала массовым продуктом — главным образом из-за высокой стоимости. В прошлом году Apple обновила гарнитуру, переведя её на более мощный процессор Apple M5.