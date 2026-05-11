На ПК стартовали предзаказы Subnautica 2 — игра доступна в российских Steam и Epic Games Store

Разработчики из принадлежащей Krafton американской студии Unknown Worlds Entertainment сообщили о старте сбора предзаказов своего амбициозного подводного симулятора выживания Subnautica 2.

Стоимость Subnautica 2 на старте раннего доступа Steam и Epic Games Store составляет 1800 рублей ($30). До Microsoft Store, Xbox Series X и S предзаказ доберётся позже — на этих платформах игра также будет доступна в подписке Game Pass.

Одновременно с предзаказами в Steam и EGS по многочисленным просьбам стартовала предварительная загрузка Subnautica 2. Разработчики решили предоставить покупателям «возможность войти в игру как можно быстрее».

Unknown Worlds Entertainment также доложила, что с момента официального анонса Subnautica 2 прописалась в списке желаемого более чем у пяти миллионов человек. Для команды это «огромный рубеж».

В качестве благодарности за поддержку сообщества со старта раннего доступа (акция продлится больше недели) всем покупателям Subnautica 2 подарят по внутриигровому чертежу модели левиафана-жнеца.

«Не можем дождаться, чтобы увидеть базы, которые вы создадите 14 мая. И не забудьте поделиться скриншотами того, как вы использовали своего маленького, но грозного жнеца для их украшения!» — призвали разработчики.

Ранний доступ Subnautica 2 откроется 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. На старте обещают основные механики, кооператив на четырёх игроков, несколько биомов и перевод на русский язык.