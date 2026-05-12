Microsoft рассчитывала заработать $92 млрд на ранних инвестициях в OpenAI

На новом этапе судебного разбирательства между Илоном Маском (Elon Musk) и OpenAI на этой неделе были привлечены показания Microsoft и генерального директора корпорации Сатьи Наделлы (Satya Nadella). Стало известно, например, что вкладывая первоначально деньги в OpenAI, компания Microsoft рассчитывала на отдачу в размере $92 млрд.

Эта сумма, как отмечает Bloomberg, упоминается во внутренней документации Microsoft от начала 2023 года, которая была предана огласке в суде в минувший понедельник. «Эти инвестиции сработали, потому что мы взяли на себя риск», — признался в суде Сатья Наделла. Напомним, что к началу 2023 года сумма вложений Microsoft в капитал OpenAI не превышала $13 млрд, но технически именно эта корпорация остаётся крупнейшим инвестором в ИИ-стартап. В октябре прошлого года доля Microsoft в капитале OpenAI оценивалась в $135 млрд. Капитализация стартапа к концу марта этого года достигла $852 млрд. Вкладывать средства в OpenAI корпорация Microsoft начала ещё в 2019 году, до выхода ChatGPT на рынок. Если в 2019 году сумма инвестиций ограничилась $1 млрд, то в 2021 году она удвоилась, а в 2023 году Microsoft вложила ещё $10 млрд. Наделла заявил, что очень гордится данными решениями.

Илон Маск обвиняет бывших соратников по OpenAI в отказе от благотворительной миссии стартапа в пользу коммерческой деятельности. По его мнению, именно Microsoft своими деньгами поддержала подобную смену курса. Со временем Microsoft и OpenAI стали прямыми конкурентами, после прошлогодней реструктуризации первая получила около 27 % акций второй. Как и представители OpenAI, руководство Microsoft настаивает, что обвинения Илона Маска беспочвенны и направлены на продвижение интересов его ИИ-стартапа xAI, который был создан в 2023 году. По мнению Маска, направленные Microsoft в капитал OpenAI десять миллиардов долларов окончательно убедили его, что стартап отклоняется от своей некоммерческой миссии. Желание преследовать OpenAI в суде появилось у него в тот период, иск он подал только в 2024 году.

Сатья Наделла, как добавляет CNBC, в суде заявил, что Илон Маск никогда не связывался с ним для выражения своей озабоченности инвестициями Microsoft в капитал OpenAI. На вопросы судьи и адвокатов Наделла вчера отвечал на протяжении нескольких часов. Сегодня давать показания начнёт генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Из показаний Наделлы становится известно, что он не рассматривал вложения в OpenAI, как благотворительные взносы, а делал на них вполне серьёзный коммерческий расчёт с самого начала. Помимо прочего, Microsoft предлагала OpenAI свои вычислительные мощности с существенными скидками, рассчитывая на дальнейшую финансовую отдачу.

По состоянию на март 2025 года, связанная с OpenAI выручка Microsoft достигла $9,5 млрд, как следует из показаний представителей последней из компаний. Наделла заявил, что был удивлён внезапной отставкой Альтмана в конце 2023 года, в тот момент он выражал беспокойство по поводу дальнейшего сотрудничества между компаниями, подозревая, что к смещению генерального директора OpenAI привели ревность в команде и плохое взаимодействие между руководством. Наделле не нравилась полнота объяснений причин отставки Альтмана инициаторами этого действия. При этом сам Наделла в тот период не настаивал, чтобы Альтмана вернули на должность генерального директора OpenAI. Наделла обсуждал в переписке с техническим директором Microsoft Кевином Скоттом (Kevin Scott) кандидатуры потенциальных новых членов совета директоров OpenAI.

В суде также стало известно о переписке Наделлы с другими руководителями Microsoft от 2022 года, в которой обсуждались возможные роли компаний во взаимоотношениях с OpenAI. Со слов Наделлы, он не хотел, чтобы история сотрудничества IBM и Microsoft в восьмидесятые годы прошлого века повторилась при взаимодействии с OpenAI. Тогда Microsoft, будучи молодой компанией по разработке ПО, получила право продавать операционную систему DOS, прилагая её к персональным компьютерам IBM. Годы спустя Microsoft стала программным гигантом с капитализацией $3 трлн, а IBM в наши дни довольствуется узкими рыночными нишами и капитализацией не более $210 млрд.