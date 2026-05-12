Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет

Разработчики из принадлежащей Xbox британской студии Playground Games отреагировали на утечку амбициозной гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6 в преддверии релиза.

Напомним, из-за предполагаемой ошибки со стороны разработчиков массив незашифрованных данных Forza Horizon 6 (более 155 Гбайт) был размещён в публичной ветке обновлений Steam.

В результате пиратская версия Forza Horizon 6 (взлом DRM-защиты Steam для хакеров труда не составил) попала на торрент-сайты и ​​файлообменники за девять дней до официального релиза.

В официальном заявлении для своего микроблога Playground Games опровергла, что утечка Forza Horizon 6 стала результатом проблемы с предварительной загрузкой, и призвала игроков не обращаться к пиратской версии.

«Мы принимаем жёсткие меры против лиц, получивших доступ к этой сборке, включая блокировку по франшизе и аппаратному обеспечению. Призываем фанатов спокойно дождаться выхода игры 19 мая», — гласит сообщение разработчиков.

Судя по «гуляющему» в соцсетях изображению (см. скриншот выше), попытка поиграть в Forza Horizon 6 до релиза рискует обернуться баном за «читерство / запрещённый моддинг» на следующие 8 тыс. лет — до 31 декабря 9999 года.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), а до PS5 доберётся в 2026 году. В состав премиального издания за $100 входит доступ к игре с 15 мая.

Теги: forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
