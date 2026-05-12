TSMC готова потратить на технопарк в Аризоне до $250 млрд, но сталкивается с рядом трудностей

Первоначально реализуемый под нажимом американских властей проект по организации производства передовых чипов в Аризоне приносил TSMC только убытки, но недавно первое предприятие в этом штате вышло в прибыль. Компания поверила в перспективы данного проекта, теперь готова расширить присутствие в США и вложить до $250 млрд, но специфические трудности всё же сохраняются.

К таковым можно отнести, по словам тайваньских чиновников, на которые ссылается TrendForce, проблемы с инженерной инфраструктурой (водоснабжением, в частности), сложности с согласованиями, визовые ограничения и нехватку квалифицированной рабочей силы в США. Для ускорения отладки технологических процессоров на предприятии в Аризоне TSMC изначально направила в США около 1000 инженеров с Тайваня, но у них скоро истекает срок действия трёхлетнего контракта, и не факт, что в новых условиях компании удастся согласовать продление виз для всех из них. Кроме того, компенсировать отток тайваньских специалистов за счёт местной рабочей силы всё равно не удастся.

Во второй половине следующего года TSMC собирается наладить в Аризоне выпуск 3-нм продукции, для этого в корпусе P2 уже монтируется оборудование. Корпус P3 находится на этапе возведения фундамента, а по площадкам P4 и AP1 ведутся согласования с американскими регуляторами. В целом, приобретённый TSMC участок по соседству с уже существующими в Аризоне предприятиями позволяет серьёзно расширять локальное производство. Официально TSMC взяла на себя обязательства вложить в экономику США до $165 млрд, но эта сумма может вырасти до $250 млрд, если всё пойдёт по плану. В идеале TSMC хотела бы возвести в Аризоне технопарк, сопоставимый с находящимся в тайваньском Синьчжу.

Как отмечает в своём материале The Wall Street Journal, конъюнктура мирового рынка услуг по контрактному производству чипов пока благоволит TSMC. Американские техногиганты в этом году намерены направить на расширение своих вычислительных мощностей до $725 млрд, немалая часть этих средств достанется TSMC. Одна только Nvidia располагает обязательствами по выкупу продукции на сумму $95 млрд, это заметно больше тех $16 млрд, которые наблюдались два года назад.

Капитальные затраты TSMC в этом году поднимет до $56 млрд, но её выручка при этом увеличивается опережающими темпами — в 2026 году она должна увеличиться на 30 % как минимум, по прогнозам руководства компании. Норма прибыли TSMC увеличилась в первом квартале с 59 до 66 % в годовом сравнении. Выпуск 3-нм чипов, которые на данном этапе жизненного цикла уже могут считаться относительно зрелыми, будет налажен в США и Японии, что позволит не только лучше удовлетворять спрос со стороны местных заказчиков, но и наращивать выручку на волне бума ИИ. При этом конкурентная угроза со стороны Samsung, Intel и Rapidus в сфере выпуска 2-нм чипов пока не так осязаема, чтобы руководство TSMC всерьёз озаботилось перспективами снижения спроса на свои услуги.

Теги: tsmc, аризона, производство микросхем, полупроводники, сша
