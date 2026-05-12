Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Thinking Machines готовит «полнодуплексн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Thinking Machines готовит «полнодуплексный» ИИ, который умеет слушать и говорить одновременно

Стартап Thinking Machines Lab, учреждённый в прошлом году бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати (Mira Murati), рассказал о своём новом проекте. Речь идёт о моделях взаимодействия — системах искусственного интеллекта, способных прерывать человека при общении с ним.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Все существующие модели ИИ являются «полудуплексными» и работают по единой схеме. Когда человек говорит, ИИ слушает — и наоборот, когда говорит ИИ, человеку остаётся только слушать его. В Thinking Machines решили изменить эту схему и создать модель, которая обрабатывает человеческую речь и одновременно генерирует ответ. Общение с этой моделью больше напоминает телефонный разговор, чем переписку.

Источник изображения: thinkingmachines.ai

Источник изображения: thinkingmachines.ai

Такой способ взаимодействия называется полнодуплексным. Разработанная компанией ИИ-модель TML-Interaction-Small даёт ответ всего за 0,4 секунды. Это примерно соответствует скорости естественного человеческого разговора — и значительно быстрее, чем сопоставимые модели от OpenAI и Google.

Пока это предварительная исследовательская версия, а не готовый для широкой аудитории продукт, и компания сейчас не намерена выпускать его в открытый доступ. В ближайшие месяцы Thinking Machines опубликует «ограниченную исследовательскую версию», а широкая аудитория увидит TML-Interaction-Small до конца года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google случайно показала грядущий ИИ Omni, который генерирует видео по тексту
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов
Thinking Machines Lab развернёт 1 ГВт мощностей на основе Vera Rubin при поддержке NVIDIA
xAI теряет популярность, но Илон Маск ещё может вернуть стартап в гонку
Бывший главный исследователь Илья Суцкевер владеет акциями OpenAI на сумму около $7 млрд
Microsoft рассчитывала заработать $92 млрд на ранних инвестициях в OpenAI
Теги: thinking machines lab, ии, общение
thinking machines lab, ии, общение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз
«Дух захватывает»: художник заворожил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind «прогулкой» по Альд'руну в реалистичном масштабе
«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут 27 мин.
Thinking Machines готовит «полнодуплексный» ИИ, который умеет слушать и говорить одновременно 2 ч.
OpenAI создала дочернюю компанию, которая займётся внедрением корпоративного ИИ 2 ч.
xAI теряет популярность, но Илон Маск ещё может вернуть стартап в гонку 3 ч.
Бывший главный исследователь Илья Суцкевер владеет акциями OpenAI на сумму около $7 млрд 5 ч.
Microsoft рассчитывала превратить $13 млрд в $92 млрд на инвестициях в OpenAI 6 ч.
Google случайно показала грядущий ИИ Omni, который генерирует видео по тексту 7 ч.
Даже лучшие ИИ «сыпятся» на длинных задачах: модели теряют четверть данных 7 ч.
На iPhone появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений 7 ч.
Календарь релизов 11–17 мая: Subnautica 2, Outbound, Directive 8020 и Black Jacket 14 ч.
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека 26 мин.
Предложен протокол IPv8 — с обратной совместимостью с привычным IPv4 30 мин.
Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал 2 ч.
Профсоюз Samsung назвал условие отмены всеобщей забастовки, которая может обернуться потерями до $680 млн в день 2 ч.
Samsung может поставить китайские дисплеи в Galaxy S27 — BOE нацелилась на флагманы 2 ч.
Gartner: суверенное облако могут позволить себе только США и Китай, но не Европа 2 ч.
Meta готовит пятитонные ИИ-стойки с чипами AMD 3 ч.
Скандал с контрабандными ИИ-серверами Supermicro не повлиял на её взаимоотношения с AMD, NVIDIA и Intel 3 ч.
TSMC готова вложить $250 млрд в производство чипов в США, несмотря на проблемы 4 ч.
Microsoft недосчитается десятков миллиардов от OpenAI — условия сделки переписали 4 ч.