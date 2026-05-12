Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал

Интернет-провайдер спутниковой связи Starlink известил пользователей об отключении с 20 мая функции спутниковой навигации, аналогичной GPS, о существовании которой большинство его клиентов, вероятно, даже не подозревали. Уведомления об этом были разосланы пользователям Starlink 21 апреля без указания причин такого решения, пишет ресурс Ars Technica.

Источник изображения: Evgeny Opanasenko/unsplash.com

Хотя спутниковая группировка Starlink, принадлежащая SpaceX, предназначена для предоставления коммуникационных услуг, в письме, направленном в мае 2025 года в Федеральную комиссию связи США (FCC), SpaceX публично признала, что Starlink может также предоставлять услуги позиционирования, навигации и синхронизации (PNT).

По словам Тодда Хамфриза (Todd Humphreys), директора группы беспроводных сетей и связи (WNCG) и лаборатории радионавигации Техасского университета в Остине, преимущество Starlink как резервной системы для GNSS заключается в том, что это «совершенно другая система — частоты в 10 раз выше, полоса пропускания в 10–100 раз шире, мощность в 100–1000 раз выше, количество спутников в 100 раз больше».

Встроенная функция определения местоположения, ранее доступная через раздел «Отладочные данные» мобильного приложения Starlink, позволяла пользователям предоставлять локальным сетям доступ к «точным координатам широты, долготы и высоты» своей антенны Starlink без необходимости аутентификации, сообщил в своём блоге разработчик программного обеспечения Пол Сазерленд (Paul Sutherland). Дело в том, что антенны Starlink имеют собственные GPS-приёмники, которые позволяют определять их точное местоположение для поиска ближайших спутников группировки. Впрочем, точность определения местоположения у Starlink всё же ниже, чем у системы GPS.

Исследователи допускают, что Starlink решила отключить функцию определения местоположения в связи с возможным возобновлением в будущем предоставления этой услуги на платной основе.

Теги: spacex, starlink, навигация, gps
