Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал

Интернет-провайдер спутниковой связи Starlink известил пользователей об отключении с 20 мая функции спутниковой навигации, аналогичной GPS, о существовании которой большинство его клиентов, вероятно, даже не подозревали. Уведомления об этом были разосланы пользователям Starlink 21 апреля без указания причин такого решения, пишет ресурс Ars Technica.

Хотя спутниковая группировка Starlink, принадлежащая SpaceX, предназначена для предоставления коммуникационных услуг, в письме, направленном в мае 2025 года в Федеральную комиссию связи США (FCC), SpaceX публично признала, что Starlink может также предоставлять услуги позиционирования, навигации и синхронизации (PNT).

По словам Тодда Хамфриза (Todd Humphreys), директора группы беспроводных сетей и связи (WNCG) и лаборатории радионавигации Техасского университета в Остине, преимущество Starlink как резервной системы для GNSS заключается в том, что это «совершенно другая система — частоты в 10 раз выше, полоса пропускания в 10–100 раз шире, мощность в 100–1000 раз выше, количество спутников в 100 раз больше».

Встроенная функция определения местоположения, ранее доступная через раздел «Отладочные данные» мобильного приложения Starlink, позволяла пользователям предоставлять локальным сетям доступ к «точным координатам широты, долготы и высоты» своей антенны Starlink без необходимости аутентификации, сообщил в своём блоге разработчик программного обеспечения Пол Сазерленд (Paul Sutherland). Дело в том, что антенны Starlink имеют собственные GPS-приёмники, которые позволяют определять их точное местоположение для поиска ближайших спутников группировки. Впрочем, точность определения местоположения у Starlink всё же ниже, чем у системы GPS.

Исследователи допускают, что Starlink решила отключить функцию определения местоположения в связи с возможным возобновлением в будущем предоставления этой услуги на платной основе.