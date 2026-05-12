Больше не «007 кадров»: новая геймплейная демонстрация 007 First Light порадовала игроков производительностью

Неровная производительность на сентябрьской геймплейной демонстрации обернулась для шпионского боевика 007 First Light от IO Interactive мемами про «007 кадров», и спустя восемь месяцев датская студия наконец решила ответить шутникам.

Источник изображений: IO Interactive

В преддверии скорого релиза проекта IO Interactive устроила показ игрового процесса версии 007 First Light для консоли PS5 Pro, в которой обещает стабильную производительность на релизе.

«В сентябре они говорили про 007 кадров… Рады продемонстрировать работу 007 First Light при 60 кадрах/с на PS5 Pro», — гласит сообщение разработчиков, сопровождавшее премьеру.

Двухминутное видео демонстрирует изобилующий взрывами и прочими спецэффектами эпизод из сентябрьской демонстрации 007 First Light с перестрелкой на взлётно-посадочной полосе аэродрома.

Восемь месяцев назад 007 First Light в этом сегменте страдала от регулярных проседаний кадровой частоты, а в новом ролике предстала с плавной производительностью даже в наиболее напряжённые моменты.

В комментариях к публикации создатели 007 First Light уточнили, что на базовой модели PS5 игра получит два режима работы — качества (30 кадров/с) и производительности (60 кадров/с).

007 First Light поступит в продажу 27 мая для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене от $70. На прошлой неделе разработчики представили расширенные системные требования игры.

