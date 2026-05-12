Дата-центры всё чаще строят вне городов — там меньше протестов и бюрократии

Строители центров обработки данных проявляют всё больший интерес к территориям, которые не входят в состав муниципалитетов — это помогает снижать регуляторные барьеры и ускоряет сроки возведения объектов. Не требуется проводить многочисленных согласований и голосований; не возникает протестов со стороны местных жителей.

Крупные компании, которые занимаются технологиями искусственного интеллекта, сейчас ищут территории, в которых быстро выдаются разрешения — это оказывается возможным в отдалённых сельских регионах. Эти районы находятся в прямом ведении окружных властей, что помогает сократить процесс получения разрешений на один регуляторный уровень — муниципальные советы всё более враждебно относятся к проектам ЦОД, возникает активное противодействие со стороны местных жителей. Строительство ЦОД в отдалённой местности сопряжено с дополнительными расходами на подключение объектов к электросетям и сетям водоснабжения, но операторы, похоже, готовы с этим мириться.

Известны и некоторые прецеденты: штат Юта добрил строительство объекта мощностью 9 ГВт на отдалённой территории в округе Бокс-Элдер; Meta возводит в Северной Луизиане объект мощностью 7 ГВт с собственными электростанциями, работающими на природном газе; семья фермеров из Кентукки получила предложение о покупке 600 акров (242 га) земли за $26 млн — всемеро выше средней стоимости земли в этом районе — и отклонила его.

Большое значение имеют добрые отношения с местными жителями: ЦОД грозят лишним шумом и загрязнением воздуха. Дошло до того, что 47 % американцев выступают против строительства таких предприятий в своих районах. Но строительство объектов в отдалённых районах не означает вседозволенности: приходится получать разрешения от окружных комиссий, водохозяйственных организаций и плановых советов. Технологические компании активно стремятся запускать эти проекты, а инвесторы вкладывают в них огромные средства.

