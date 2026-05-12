Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6, Directive 8020 и Subnautica 2

Компания Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 596.49 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку игр Forza Horizon 6, Directive 8020 и Subnautica 2.

Nvidia отмечает, что в игре Directive 8020 реализована поддержка технологий DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation, DLSS Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction и трассировки путей. В Forza Horizon 6 используются технологии Nvidia DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation и DLSS Multi Frame Generation. В свою очередь, игра Subnautica 2 получила поддержку DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation.

Новый драйвер также улучшает плавность изображения при использовании технологии DLSS Frame Generation с включённой функцией вертикальной синхронизации (V-Sync). Кроме того, он исправляет проблемы с мерцанием в приложении Mari 7.0v2 для 3D-текстурирования и цифровой живописи от компании Foundry.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 596.49 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

nvidia geforce, драйвер, видеокарты, forza horizon 6, directive 8020, subnautica 2
