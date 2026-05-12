Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию

Meta начала тестировать на платформе Threads новую функцию, которая позволяет чат-боту Meta AI публично отвечать на посты и предоставлять дополнительный контекст — аналогично тому, как работает Grok в соцсети X. Официальный аккаунт @meta.ai появится в ленте пользователей в рамках ранней бета-версии.

По сообщению Engadget, функция станет доступна сначала в Малайзии, Саудовской Аравии, Мексике, Аргентине и Сингапуре. Пользователи смогут обращаться к боту с различными вопросами, а Meta AI опубликует ответ в комментариях. При этом участники дискуссии смогут пригласить ИИ в любой ответ, чтобы запросить проверку фактов или уточнение информации.

Также предусмотрена возможность отключения уведомлений и реплик от аккаунта @meta.ai. Сделано это было для того, чтобы снизить риски, связанные с потенциальными ошибками искусственного интеллекта (ИИ) или манипуляциями со стороны злоумышленников — с подобными проблемами, ранее сталкивался сервис Grok на платформе X, где бот допускал некорректные высказывания в адрес исторических фигур и генерировал нежелательный контент.

Тестирование проходит на фоне масштабного обновления чат-бота Meta AI, который теперь работает на базе новейшей модели Muse Spark. Параллельно Meta экспериментирует с дополнительными чатами в WhatsApp и других приложениях, которые предназначены для того, чтобы пользователи могли приватно запрашивать у бота контекст по обсуждению в группе, не показывая свой запрос остальным участникам.

Модель Spark также лежит в основе обновлённой версии Live AI приложения Meta AI — функции, которая ранее была эксклюзивной для умных очков. С её помощью можно получать ответы в режиме реального времени о том, что «видит» камера смартфона. В ближайшее время поддержка Spark начнёт распространяться на очки Ray-Ban и Oakley в США и Канаде, а к лету и на оправах с дисплеем. Глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) также намекнул на планы по созданию ИИ-агентов уровня OpenClaw, которые будут работать на базе этой модели.

