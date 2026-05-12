США готовят запрет китайских сотовых модулей — это больно ударит по смарт-устройствам

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в последние месяцы усилила давление на китайские технологические компании, запретив продажу дронов и интернет-маршрутизаторов из КНР и начав процедуру отстранения китайских лабораторий от сертификации потребительской электроники. Сейчас 75 % такого тестирования для 40 тыс. устройств, ежегодно проходящих сертификацию, выполняется в Китае.

Глава комиссии Брендан Карр (Brendan Carr) ведёт эту работу параллельно с подготовкой к встрече Дональда Трампа (Donald Trump) и Си Цзиньпина (Xi Jinping) в Пекине, несмотря на общий курс Белого дома на осторожность в отношениях с Китаем. После октябрьского саммита Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее, где было заключено торговое перемирие, американский президент распорядился воздерживаться от шагов, способных подорвать договорённости. Министерство торговли США (DOC) не стало вводить сильные экспортные ограничения, а Министерство финансов США (TREAS) заморозило планы по санкциям против китайской разведки за кибершпионскую операцию Salt Typhoon. Однако FCC осталась в стороне от этих ограничений: по словам осведомлённых собеседников, Трамп ценит жёсткий подход Карра к регулированию телерадиовещания и его критику того, что глава комиссии называет «фейковыми новостными медиа».

«FCC находится в некотором смысле вне поля зрения, а президент не слишком сосредоточен на вопросах технологической безопасности. Это даёт Брендану Карру пространство для действий по китайскому направлению», — отметила Лиза Тобин (Liza Tobin), эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), работавшая в Совете национальной безопасности (NSC) при администрациях Трампа и Джо Байдена (Joe Biden).

Представитель FCC заявил, что отправлять самые чувствительные технологии для проверки безопасности в страны-противники крайне проблематично, указав на риски подмены продукции, кражи интеллектуальной собственности и перебоев в цепочках поставок. Объявляя инициативу по «ненадёжным лабораториям», Карр обратил внимание, что Huawei управляла тестовой лабораторией, которая проверяла, не содержат ли устройства, проходящие сертификацию FCC, оборудование самой Huawei.

Ещё более серьёзные последствия может иметь обсуждаемый внутри администрации запрет китайских сотовых модулей связи, обеспечивающих подключение «умных» устройств к интернету. Чарльз Партон (Charles Parton), бывший британский дипломат и эксперт по сотовым модулям, сообщил, что китайские компании — Quectel, Fibocom, China Mobile, Sunsea и MeiG — контролируют более 70 % мирового рынка. Периодическое обновление программного обеспечения (ПО) этих модулей открывает каналы для шпионажа и слежки. Выступая перед комитетом Палаты представителей по Китаю в декабре, Партон предупредил: «Если вы считаете зависимость от Китая в редкоземельных металлах серьёзной проблемой, подождите, пока вы окажетесь зависимы от сотовых модулей. Это намного, намного хуже».

В 2019 и 2021 годах Конгресс расширил полномочия FCC, обязав создать перечень продуктов, представляющих угрозу безопасности, и запретив комиссии сертифицировать товары из этого перечня. По словам Зэндзи Наказавы (Zenji Nakazawa), главы бюро FCC по общественной безопасности, Карр «впрыснул ракетное топливо в вены» этого процесса. Сейчас внутри администрации идёт дискуссия о том, следует ли внести сотовые модули в перечень. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что КНР выразила решительный протест против запрета дронов и маршрутизаторов и что США хорошо осведомлены о позиции Пекина.