Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия

Разработчики из польской студии Firevolt, которая сейчас также делает WheelMates и Salvation Denied, представили ещё одну игру — кооперативную градостроительную роглайт-стратегию Kingfish.

По сюжету после предательства юный король пробуждает древнего левиафана — живой остров, способный нести на себе целый город. Вместе им предстоит построить королевство и столкнуться с ужасами, поднимающимися из тумана.

Основной особенностью Kingfish является кооператив на двоих: один игрок выступает королём в геймплее формата tower defense, а второй управляет рыбой в градостроительной стратегии с роглайт-элементами.

Король действует на земле (сражается с врагами, собирает ресурсы, помогает жителям), тогда как рыба видит общую картину, управляет строительством города, производством и следит за угрозами. Успех зависит от координации действий.

Каждый житель островного королевства обладает уникальными особенностями и предпочтениями. Чтобы превратить NPC в могучих воинов или искусных ремесленников, их предстоит прокачивать и снаряжать.

Анонс Kingfish сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером (см. видео выше), который демонстрирует сюжетную завязку проекта и ключевые особенности игрового процесса с асимметричным кооперативом.

Kingfish выйдет в 2027 году на ПК (Steam) и консолях с текстовым переводом на русский. Релиз и WheelMates, и Salvation Denied всё ещё ожидается на протяжении оставшейся части 2026-го.

Теги: kingfish, firevolt, градостроительный симулятор, стратегия, экшен
