Замедление темпов роста курса акций Nvidia сократило прошлогодние доходы основателя компании на 27 %

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) является основателем компании с крупнейшей капитализацией, и основную часть личного дохода получает в виде акций, а потому сильно зависит от динамики их курса. В прошлом фискальном году она замедлилась, а потому совокупный доход главы Nvidia оказался на 27 % ниже результаты предыдущего года.

Изученные Bloomberg документы, полученные американскими регуляторами от Nvidia на этой неделе, позволяют определить изменения в компенсационном пакете Дженсена Хуанга за прошлый фискальный год, который завершился 25 января текущего календарного. В общей сложности глава Nvidia заработал за период $36,3 млн против $49,9 млн годом ранее.

Выплаты в форме акций Nvidia за прошлый фискальный год принесли ему $24,8 млн — на 36 % меньше, чем годом ранее ($38,8 млн). Если в 2023 году акции Nvidia выросли в цене в три раза, а в 2024 году подорожали более чем вдвое, то по итогам 2025 года укрепились в цене на скромные 39 %. Это и объясняет более скромную компенсацию труда основателя Nvidia, выраженную в акциях. Его базовая зарплата в размере $1,5 млн в год осталась на прежнем уровне, как и ряд других компенсаций в денежной форме на сумму $6 млн.