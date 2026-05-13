Китай запустит на Луну «кентавров» — человекоподобных роботов на колёсных шасси

На днях стало известно, что две следующие миссии по отправке Китаем луноходов на естественный спутник Земли будут весьма необычными. Для них создаются особенные роверы — с «человеческим» торсом на колёсных шасси. Это позволит автономным аппаратам совершать сложные действия на поверхности Луны с использованием пары «рук», что поможет в развёртывании приборов, датчиков и в исследовании поверхности.

О миссии «Чанъэ-7» было сказано вскользь, без подробностей. «Мы слышали, что “Чанъэ-7”, вероятно, станет миссией, в рамках которой на южный полюс Луны впервые высадится человекоподобный робот. Но наш робот отправится в другую часть южного полюса — это очень большая область, и нам интересно всё в ней», — сказал профессор HKUST Гао Ян (Gao Yang), демонстрируя модель лунохода для миссии «Чанъэ-8».

Зато о «кентавре» для миссии «Чанъэ-8» можно получить полное впечатление по представленным изображениям модели в натуральную величину. Это будет напоминающие строение торса человека устройство с двумя манипуляторами, но на колёсном шасси. Машина массой около 100 кг оснащена четырьмя независимыми колёсами повышенной проходимости. Такой гибридный подход выбран не случайно: колесная база обеспечивает устойчивое передвижение по рыхлому реголиту и пересечённому рельефу, а «руки» позволяют выполнять точные операции — захватывать научные приборы, разворачивать оборудование и монтировать датчики на поверхности Луны.

Разработкой аппарата занимается команда под руководством специалистов Гонконгского университета науки и технологии (Hong Kong University of Science and Technology). Проект создаётся силами Гонконгского центра космической робототехники и энергетики при участии примерно 30 университетов и научных организаций из Китая и других стран. Робот проектируется как интеллектуальный помощник для будущей инфраструктуры в районе южного полюса Луны — области, которая сегодня считается одним из главных объектов интереса всех космических держав из-за вероятного наличия залежей водяного льда в постоянно затенённых кратерах. Эти ресурсы рассматриваются как потенциальная основа для получения воды, кислорода и даже ракетного топлива для развёртывания на Луне баз постоянного присутствия человека.

Главной особенностью лунохода станет развитая система искусственного интеллекта. В отличие от традиционных луноходов, которые получают команды с Земли, этот робот будет обладать высокой степенью автономности. Из-за задержек связи и ограниченной пропускной способности каналов аппарат будет самостоятельно анализировать окружающую местность, строить безопасные маршруты, оценивать устойчивость поверхности и принимать решения при установке оборудования. Предполагается использование технологий компьютерного зрения, стереоскопических камер, лидаров и датчиков силы в манипуляторах. Это позволит роботу не только перевозить грузы, но и выполнять сложные инженерные задачи: подключать кабели, фиксировать научные модули, извлекать образцы реголита и, возможно, помогать в испытаниях технологий строительства лунной базы с использованием местных материалов.

По некоторым данным, робот оснащён системой терморегуляции, которая обеспечит его работу на поверхности Луны в течение как минимум двух лет, позволяя выдерживать перепады температур от +120°C до -180°C. Питание ему обеспечат солнечные батареи, установленные на шасси.

Миссия «Чанъэ-8», запланированная на 2029 год, рассматривается как важнейший шаг к созданию Международной лунной исследовательской станции, которую Китай разрабатывает совместно с Россией и другими странами. Если робот успешно выполнит задачи, это станет одной из первых демонстраций практического применения человекоподобной робототехники за пределами Земли. По сути, аппарат станет прототипом будущих «лунных рабочих», способных подготавливать площадки для посадки, устанавливать солнечные панели, обслуживать научные комплексы и выполнять опасные операции до прибытия людей. В условиях экстремальных температур, абразивной лунной пыли и сложного рельефа такая техника может стать ключевым элементом освоения естественного спутника Земли.

