Micron начала пробные поставки передовых модулей DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 Гбайт

Американская компания Micron Technology сегодня заявила о начале поставок образцов модулей памяти типа RDIMM, работающих в режиме DDR5-9200 и предлагающих объём 256 Гбайт в сочетании с несколькими другими инновационными решениями. Поднимая планку как быстродействия, так и ёмкости, Micron оптимально удовлетворяет растущие запросы серверного сегмента рынка.

Во-первых, как отмечается в пресс-релизе производителя, новые модули памяти оснащены микросхемами DDR5, изготовленными по новейшему техпроцессу 1-гамма 10-нм класса. Во-вторых, эти модули обеспечивают скорость передачи информации до 9200 мегатранзакций в секунду. Кроме того, они имеют трёхмерную компоновку 3DS с межслойными соединениями TSV. Один такой модуль обеспечивает повышение скорости передачи информации с 6400 до 9200 Мт/с при снижении энергопотребления на 40 % по сравнению с двумя модулями предыдущего поколения объёмом по 128 Гбайт.

Регистровые модули RDIMM применяются в серверных системах и рабочих станциях. В условиях бума искусственного интеллекта, сосредоточившего спрос на серверной инфраструктуре, появление подобного продукта выглядит очень своевременным. После валидации данных модулей партнёрами и клиентами Micron сможет приступить к их серийным поставкам.