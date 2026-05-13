Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона

Создатель Claude Code Борис Черни (Boris Cherny) рассказал, что каждую ночь запускает около двух тысяч ИИ-агентов — автономных программ, которые самостоятельно выполняют задачи по написанию кода, — а управляет ими в основном со смартфона.

Его слова показали, как часть инженеров Кремниевой долины начинает использовать ИИ-системы не столько как чат-ботов, сколько как постоянно работающих автономных помощников. «У меня приложение Claude, и если открыть его, слева есть вкладка с кодом — у меня там просто куча запущенных сессий», — сказал Черни, показывая телефон аудитории. Обычно он ведёт от пяти до десяти таких сессий, в каждой из которых работают несколько агентов. «Обычно каждую ночь у меня пара тысяч агентов, которые занимаются более глубокой работой», — добавил он.

Для постоянной автоматизации Черни пользуется двумя функциями Claude Code: /loops и Routines. Первая позволяет запускать повторяющиеся задачи на локальном компьютере через системный планировщик cron, вторая выполняет их на удалённом сервере, так что держать ноутбук открытым не нужно. «Это просто самая крутая штука, — сказал он. — Если вы ещё не пробовали, очень рекомендую».

Черни и раньше делился подробностями работы с агентами. В январе он разместил описание своего рабочего процесса в соцсети X, назвав его «на удивление обычным». Той публикации уже пять месяцев. За это время её сохранили более 104 000 раз, а просмотры превысили 8,1 млн. «Забавно, — сказал Черни. — Я не думал, что это кого-то удивит. Для меня это просто обычный способ писать код».