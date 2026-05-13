Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора

Эксперт по кибербезопасности раскрыл подробности универсального эксплойта Fragnesia для локального повышения привилегий в Linux, который позволяет любому непривилегированному пользователю получить полный root-доступ, то есть права суперпользователя. Эксплойт принадлежит к новому классу уязвимостей Dirty Frag и использует логическую ошибку глубоко в сетевой подсистеме ядра Linux. Технические детали вместе с однострочным PoC-кодом (proof of concept — работающий демонстрационный эксплойт) уже находятся в открытом доступе.

Название Fragnesia отсылает к конкретному дефекту в управлении памятью ядра Linux. Как поясняет исследователь Уильям Боулинг (William Bowling) из команды V12 — компании в области кибербезопасности, которая использует агентный ИИ для поиска уязвимостей, — при объединении сетевых буферов внутренняя структура ядра skb (socket buffer) перестаёт учитывать, что фрагмент данных используется совместно с другим процессом. Эта ошибка открывает возможность для злоупотребления подсистемой ESP-in-TCP — протоколом шифрования трафика внутри TCP-соединений. Когда TCP-сокет переводится в определённый режим после того, как данные были переданы из файла через системный вызов splice, ядро ошибочно принимает обычные файловые страницы за зашифрованные данные.

В отличие от большинства серьёзных уязвимостей ядра, Fragnesia не требует сложного состояния гонки — ситуации, при которой результат зависит от порядка выполнения параллельных операций. Вместо этого атака нацелена на страничный кэш VFS — область оперативной памяти, в которой операционная система (ОС) хранит недавно прочитанные файлы для ускорения повторного доступа. Подбирая криптографические nonce (одноразовые числа), атакующий применяет побитовую операцию XOR с нужными значениями непосредственно к кэшированным страницам и тем самым получает возможность изменять содержимое файлов, формально доступных только для чтения.

Исследователь продемонстрировал атаку на практике, перезаписав первые 192 байта системной утилиты /usr/bin/su небольшим вредоносным кодом. В отчёте отмечается, что модификация затрагивает только страничный кэш и не сохраняется на диск, поэтому двоичный файл на носителе остаётся нетронутым. Однако когда система пытается выполнить кэшированную версию основной утилиты su, вместо штатной программы запускается код атакующего, и пользователь получает root-оболочку — командную строку с правами суперпользователя. После этого система остаётся скомпрометированной: любой, кто вызовет утилиту su на этой машине, также получит права администратора, пока кэш не будет очищен вручную или машина не будет перезагружена.

Особую тревогу вызывает простота запуска. Исследователь опубликовал последовательность команд, которая клонирует репозиторий с кодом эксплойта, компилирует его и запускает — всё в одну строку терминала. Уязвимости подвержены все версии ядра Linux, выпущенные до 13 мая 2026 года. Если оперативно установить обновление ядра невозможно, исследователи рекомендуют в качестве временной меры отключить затронутые модули командой rmmod esp4 esp6 rxrpc. Универсальный характер Fragnesia делает немедленную установку патча — исправления программного кода — единственной надёжной мерой защиты для Linux-инфраструктуры.