Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной»

Китайский технологический гигант Alibaba сообщил, что его скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, and Amortization, EBITA), показатель базовой прибыльности компании, составила 5,1 млрд китайских юаней ($750,9 млн), что на 84 % меньше, чем годом ранее. Тем не менее выручка подразделения облачных вычислений выросла на 38 % благодаря спросу на ИИ.

Источник изображений: Alibaba Group

Основная прибыльность Alibaba резко упала в первом квартале на фоне крупных инвестиций в технологии и электронную коммерцию. Тем не менее, руководители технологического гиганта во время конференции по итогам отчётного периода защищали инвестиции компании. «Мы считаем, что окупаемость инвестиций в эти проекты в течение следующих 3-5 лет будет абсолютно очевидной», — заявил генеральный директор компании Эдди Ву (Eddie Wu).

По словам Ву, спрос на ИИ настолько высок, что компании придётся потратить на вычислительные мощности в следующие пять лет больше, чем ранее прогнозировалось. Это не обязательно означает увеличение капитальных затрат, поскольку часть вычислительных мощностей может быть арендована в рамках операционных расходов Alibaba. До этого компания планировала инвестировать в это направление 380 млрд юаней ($56 млрд) в течение трёх лет.

Alibaba активно инвестирует в полупроводники для ИИ, центры обработки данных и разработку собственного семейства ИИ-моделей под брендом Qwen. Акции Alibaba, котирующиеся на американской бирже, первоначально выросли на предрыночных торгах, а затем упали на 4 %, прежде чем частично компенсировать потери.

Хотя облачные технологии показали высокую доходность, инвесторы сомневаются в оправданности инвестиций компании в так называемую «мгновенную» торговлю. Этот сервис покупок, позволяющий пользователям получать заказы менее чем за час, стал своего рода полем битвы для китайских гигантов электронной коммерции. Скорректированная EBITA в китайской группе электронной коммерции Alibaba снизилась на 40 % в годовом исчислении в мартовском квартале на фоне этих инвестиций, даже несмотря на то, что выручка от управления клиентами — её крупнейший источник дохода — выросла на 1 %.

Однако Alibaba демонстрирует сильный рост благодаря этим инвестициям: выручка от быстрой торговли выросла на 57 % в годовом исчислении. Общая выручка Alibaba от электронной коммерции в Китае в мартовском квартале выросла на 6 % в годовом исчислении.

Инвестиции Alibaba в технологии, похоже, приносят свои плоды в подразделении облачных вычислений, которое в мартовском квартале показало рост выручки на 38 % в годовом исчислении до 41,6 млрд юаней ($6.1 млрд), что превысило показатели предыдущего квартала. Скорректированная EBITA для этого сегмента подскочила на 57 %.

«Наши стратегические инвестиции продолжают приносить результаты в виде роста бизнеса. Выручка Cloud Intelligence Group продолжает расти, при этом выручка от продуктов, связанных с ИИ, демонстрирует трёхзначный рост одиннадцатый квартал подряд», — заявил финансовый директор Alibaba Тоби Сюй (Toby Xu). По данным Alibaba, выручка от продуктов, связанных с ИИ, составила 9 млрд юаней ($1,33 млрд).

Ву ожидает, что годовая регулярная выручка (ARR) от сервисов моделей и приложений ИИ превысит 10 млрд юаней ($1,47 млрд) в третьем квартале и 30 млрд юаней ($4,42 млрд) к концу года. «Будучи единственным в Китае поставщиком облачных услуг для ИИ, способным масштабно предоставлять собственные разработанные чипы для ИИ, мы обеспечили себе автономию в цепочке поставок вычислительных ресурсов, одновременно предоставляя клиентам высококонкурентные услуги по выводу и обучению ИИ, — считает он. — В условиях дефицита вычислительных ресурсов это структурное преимущество благоприятно сказывается на росте нашей выручки и улучшении валовой прибыли».

Alibaba дала понять, что не собирается сокращать инвестиции в ИИ. «В течение последнего года мы были очень настойчивы в осуществлении этих инвестиций, и, заглядывая в следующие два года, мы намерены столь же настойчиво продолжать эти инвестиции, поскольку видим в этом критически важное окно возможностей», — заявил представитель компании. Alibaba внедрила ИИ во все свои бизнес-процессы. На этой неделе компания объявила о запуске голосового помощника на базе искусственного интеллекта Qwen для покупок на Taobao, своём основном продукте электронной коммерции в Китае.

Теги: alibaba, финансовые результаты, выручка, прибыль, искусственный интеллект, инвестиции
