Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса

Anthropic запустила пакет Claude for Small Business — набор коннекторов и готовых агентных рабочих процессов, которые встраивают ИИ-ассистента Claude в инструменты, на которые малый бизнес уже полагается: Intuit QuickBooks, PayPal, HubSpot, Canva, Docusign, Google Workspace и Microsoft 365. ИИ-сервис работает через платформу Claude Cowork и не требует дополнительной платы сверх стоимости подписки на Claude и уже используемых партнёрских сервисов.

Источник изображения: anthropic.com

После нескольких лет борьбы за корпоративные контракты и массовую аудиторию ИИ-стартапы теперь соревнуются за малый бизнес — почти нетронутый сегмент, в котором штат сотрудников невелик, а времени на эксперименты не хватает. На малый бизнес приходится 44 % ВВП США. Он обеспечивает работой почти половину занятых в частном секторе, однако внедрение ИИ здесь заметно отстаёт от крупных предприятий.

«Индустрия программного обеспечения исторически создавалась для крупных корпораций, стартапов с венчурным финансированием и массовых потребителей, — заявила Лина Окман (Lina Ochman), руководитель направления малого и среднего бизнеса Anthropic. — Но не для компании из 15 человек, не для ландшафтной фирмы на 30 сотрудников и не для агентства недвижимости на 50 работников». По её словам, многие владельцы понимают, что ИИ способен помочь, но превратить окно чата с ИИ в инструмент для расчёта зарплат, выставления счетов или маркетинга им не удаётся.

В предлагаемый пакет входят 15 готовых рабочих процессов в области финансов, операций, продаж, маркетинга, кадров и обслуживания клиентов, а также 15 навыков, построенных вокруг задач, которые владельцы называют самыми трудоёмкими. При планировании зарплат Claude сверяет остаток средств в QuickBooks с входящими расчётами PayPal, строит 30-дневный прогноз, ранжирует просроченные платежи и готовит напоминания на утверждение. При закрытии месяца ИИ-ассистент сопоставляет бухгалтерские книги с расчётами, отмечает расхождения, составляет отчёт о прибылях и убытках и экспортирует пакет документов бухгалтеру через Intuit QuickBooks. Среди других инструментов — контроль счетов, анализ маржинальности, подготовка к налоговому сезону, проверка договоров, сортировка лидов и разработка контентной стратегии.

Рынок при этом непростой: владельцы чувствительны к ценам, ограничены во времени и осторожно относятся к передаче данных ИИ-моделям. По данным опроса Anthropic, половина предпринимателей называет безопасность данных главным препятствием для внедрения ИИ. Компания подчёркивает, что Claude не действует бесконтрольно: пользователь сам инициирует каждый рабочий процесс, утверждает план и подтверждает результат, прежде чем что-либо будет отправлено, опубликовано или оплачено. Claude получает ровно те же права доступа, что и сама учётная запись, а на тарифах Team и Enterprise данные клиентов не используются для обучения ИИ.

С 14 мая Anthropic отправляется в турне по десяти городам США — Чикаго, Талса, Даллас, Нью-Джерси, Батон-Руж, Бирмингем, Солт-Лейк-Сити, Балтимор, Сан-Хосе и Индианаполис — с бесплатными полудневными тренингами и практическими семинарами по работе с ИИ для 100 местных предпринимателей в каждом городе.

Теги: ии, claude, anthropic, малый бизнес, claude cowork
