К заданию готов: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman отправился на золото за две недели до релиза

Амбициозный шпионский боевик 007 First Light от разработчиков из датской студии IO Interactive (серия Hitman) уже пережил один перенос, однако дополнительные задержки переосмыслению истории становления Джеймса Бонда больше не угрожают.

Источник изображений: IO Interactive

IO Interactive сообщила, что 007 First Light ушла на золото — другими словами, мастер-диск с финальной версией отправился в печать и на загрузку в сервисы цифровой дистрибуции, а основная часть разработки завершена.

Как правило, «озолочение» игры гарантирует неизменность даты её выхода, но бывали и исключения — самым известным из них является Cyberpunk 2077. Однако 007 First Light, похоже, переносить больше не собираются.

Разработчики 007 First Light сопроводили анонс тематической иллюстрацией (см. изображение ниже) и пожеланием скорой встречи: «Увидимся 27 мая в этой переосмысленной истории становления».

В 007 First Light знаменитый секретный агент предстанет в виде изобретательного и иногда бесшабашного курсанта, который получает предложение вступить в возрождённую программу «00».

По сюжету задание по нейтрализации агента-отступника заканчивается трагедией, и Бонд вынужден объединиться со своим скептически настроенным наставником Гринвеем, чтобы сорвать попытку переворота в самом сердце государства.

007 First Light создаётся для PC ($70 в зарубежных Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. На днях разработчики доказали, что игра выдаёт больше, чем «007 кадров» — по крайней мере, на PS5 Pro.

