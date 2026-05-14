Google готовит функцию синхронного перевода речи без подключения к интернету

Корпорации Google удалось достаточно далеко продвинуться в технологиях машинного перевода, охватив множество языковых пар и обеспечив практически моментальный перевод речи, текста и надписей на фотографиях. Проблема заключается в том, что для синхронного перевода речи до сих пор требуется подключение к интернету, но есть основания полагать, что и это условие будет исключено.

По крайней мере, ресурс Android Authority по итогам изучения версии 10.17.48.914427315.6 приложения Translate для Android обнаружил «заготовки» для перехода к офлайн-переводу речи, которая на первых порах будет доступна для основных языков романо-германской группы: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и португальский. В настоящий момент офлайн-перевод доступен для текста и изображений, если пользователь заранее скачал соответствующие языковые пакеты себе на устройство, но с синхронным машинным переводом речи такой режим пока не работает.

Исходя из приветственного экрана новой версии приложения Translate, можно предположить, что в будущем пользователь сможет скачать языковые пакеты и для реализации функции синхронного перевода речи при отсутствии подключения устройства к глобальной сети. Путешественникам подобное изменение определённо понравится, поскольку они смогут свободнее общаться в тех странах, с преобладающим языком которых они не знакомы. Впрочем, когда появится такая возможность, пока понять сложно. Попутно Google изменила расположение кнопок в интерфейсе приложения Translate для Android: вызвать вставку или ввод рукописного текста можно теперь из одной строки с кнопкой записи речи.