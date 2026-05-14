Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио

Датамайнер j0nathan и инсайдер Rogue поделились новыми подробностями амбициозного приключенческого ролевого боевика с открытым миром под кодовым названием Assassin’s Creed Codename Hexe от Ubisoft.

Ранее сообщалось, что Codename Hexe будет игрой про охоту на ведьм в Священной Римской империи образца XVI века и позиционируется как «самая мрачная Assassin’s Creed в истории».

По данным Rogue, события Assassin’s Creed Codename Hexe развернутся в 1625 году, а основным местом действия игры выступит немецкий город Вюрцбург в разгар судов над ведьмами и его окрестности.

Предполагается, что главным героем Codename Hexe будет женщина Аника (имя Эльзы из прошлых утечек было промежуточным) — потомок Клаудии Аудиторе, сестры любимца фанатов Эцио.

Сам Эцио якобы появится в качестве наставника Аники, но не в своём физическом воплощении. Ещё одним ментором героини будет противоречивый ассасин по имени Вольфганг — антипод Эцио.

Кроме того, j0nathan показал первый скриншот Codename Hexe и его улучшенную с помощью ИИ версию (см. изображение выше), но впоследствии удалил оба варианта. Тем временем Ubisoft, похоже, добилась блокировки аккаунтов Rogue в соцсетях.

Релиз Assassin’s Creed Codename Hexe ожидается в 2027 году. За последние два месяца проект покинули творческий руководитель Клинт Хокинг (Clint Hocking) и глава разработки Бенуа Рише (Benoit Richer).