Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов

Apple направила в Еврокомиссию письмо и подвергла критике предлагаемые европейскими политиками меры, которые вынудят Google открыть компоненты Android конкурирующим сервисам искусственного интеллекта.

В конце апреля Еврокомиссия предложила ряд мер, призванных помочь Google в соблюдении требований действующего в регионе «Закона о цифровых рынках» (DMA). В частности, предлагается открыть ряд компонентов Android конкурирующим с Gemini службам ИИ, чтобы те могли управлять установленными приложениями для выполнения таких задач как отправка электронных писем, обмен фотографиями и заказ еды. «Предлагаемые меры предоставят пользователям Android больший выбор в отношении используемых и интегрируемых в их телефоны служб ИИ», — уверена курирующая вопросы конкуренции зампред Еврокомиссии Тереза Рибера (Teresa Ribera). В Google же назвали эту инициативу «необоснованным вмешательством», способным подорвать «критически важные меры защиты конфиденциальности и безопасности европейских пользователей».

Третьи стороны могли подавать отзывы на эту инициативу до 13 мая. Окончательное решение о соответствии плана Google требованиям DMA, как ожидается, будет вынесено в июле. Свой отзыв подала Apple. Производитель iPhone раскритиковал предложенные еврочиновниками меры. «Проекты мер вызывают срочные и серьёзные опасения. Если их утвердят, они создадут серьёзные риски для конфиденциальности, безопасности и защиты пользователей, а также целостности и производительности устройств. Эти угрозы имеют особую остроту в контексте быстро развивающихся систем ИИ, возможности, поведение и векторы угроз которых остаются непредсказуемыми, как мы видим теперь снова и снова», — говорится в письме Apple. Еврокомиссия, уверен конкурент Google, пытается перепроектировать Android, основываясь на «менее чем трёх месяцах работы» и подменяя решения, принятые собственными инженерами Google за годы разработки платформы.