BYD рассказала о технологии, которая поможет ей отобрать рынок у машин с ДВС

Китайская компания BYD ещё весной 2022 года прекратила выпуск легковых автомобилей исключительно с ДВС, с тех пор все машины принадлежащих её марок являются либо гибридами, либо электромобилями в чистом виде. BYD стала крупнейшим производителем подобной техники в мире, но за пределами Китая ей только предстоит завоёвывать сердца потребителей.

Глава международного бизнеса BYD Стелла Ли (Stella Li), как сообщает Financial Times, на этой неделе пояснила, с помощью какой технологии компания собирается обращать в своих клиентов потребителей по всему миру, привыкших пользоваться транспортными средствами исключительно с ДВС. Технология экспресс-зарядки, которая позволяет восполнить запас хода электромобиля всего за пять минут, растопит сердца многих скептиков, как убеждено руководство BYD. «Теперь у BYD появляется возможность занять 100 % рынка», — заявила Стелла Ли, оценивая важность технологии скоростной зарядки для дальнейшей экспансии продукции данной марки на мировом рынке. Именно эта технология, по её мнению, в будущем позволит электромобилям и гибридам на равных конкурировать с машинами на ископаемых видах топлива. Как считает глава BYD, именно длительное время зарядки является последним барьером, отделяющим электромобили от массового распространения на планете.

В качестве примера приводится ситуация на рынке Великобритании, где позиции BYD сильны именно в сегменте легкового транспорта на электротяге, но при этом компания вряд ли может претендовать на оставшиеся 70 % местного рынка. Технология экспресс-зарядки впервые была продемонстрирована BYD год назад, но только недавно компания заявила о своих намерениях построить 3000 совместимых с ней зарядных станций на территории Европы. Снизить нагрузку на региональные электросети BYD собирается не только благодаря формированию «буферных» стационарных хранилищ электроэнергии на основе аккумуляторов, но и благодаря применению солнечных панелей для выработки электроэнергии.

Только в этом году BYD построит 20 000 станций скоростной зарядки в Китае и около 6000 за его пределами. Компания полна решимости построить своё третье предприятие в Европе, чтобы получить возможность не только собирать в регионе электромобили, но и выпускать важнейшие компоненты для них. BYD не привлекает идея сотрудничества с европейскими автопроизводителями, часть сборочных мощностей которых сейчас простаивает. Компания предпочитает либо строить новые предприятия чисто под себя, либо полностью контролировать чужие предприятия. По словам Стеллы Ли, совместные предприятия не дают той свободы и скорости принятия решений, которые характерны для собственной бизнес-культуры BYD. Впрочем, компания при этом открыта к сотрудничеству с европейскими автопроизводителями в тех сферах, которые не имеют прямого отношения к сборке электромобилей. Например, она готова снабжать конкурентов своими тяговыми батареями.

Теги: byd, электромобиль, китайские производители, зарядная станция
