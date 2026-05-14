Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — к...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung

Корейский производитель чипов памяти SK hynix вплотную подобрался к рыночной капитализации в $1 трлн — совсем недавно этот рубеж преодолел её основной конкурент в лице Samsung Electronics. Южная Корея оказалась крупнейшим в Азии выгодоприобретателем бума технологий искусственного интеллекта.

Источник изображения: skhynix.com

Источник изображения: skhynix.com

В 2025 году акции SK hynix подорожали на 274 %, а с начала текущего года прибавили ещё 200 % — успеху способствовал спрос со стороны отрасли ИИ на чипы обычной памяти и компоненты высокоскоростной HBM. Если SK hynix вслед за Samsung преодолеет порог рыночной капитализации в $1 трлн, Южная Корея станет второй после США страной, в которой более одной компании с такой стоимостью. Самой дорогой компанией в Азии остаётся тайваньская TSMC с рыночной капитализацией более $1,83 трлн.

Вместе с производителями растёт и южнокорейский индекс KOSPI — в местных производителей чипов стали вкладываться как мелкие, так и крупные инвесторы. В 2025 году KOSPI взлетел на 75 %, показав лучший результат с 1999 года и став самым успешным крупным фондовым рынком в мире; в этом году он поднялся дополнительно на 86 %.

Всего 16 месяцев назад SK hynix стоила менее $100 млрд, а сейчас она подобралась к величине рыночной капитализации розничного гиганта Walmart и инвестиционного фонда легендарного Уоррена Баффета (Warren Buffett) Berkshire Hathaway. Накануне акции SK hynix упали на 0,48 %, а ценные бумаги Samsung прибавили 3 % и обновили исторический максимум; рынок показывал рост на 0,9 % — недалеко от исторического максимума, достигнутого на этой неделе. По состоянию на среду, 13 мая 2026 года, рыночная капитализация SK hynix состояла около $948 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти
Samsung, SK hynix и Micron начали разрабатывать DDR6 — первые модули ожидаются в продаже в 2028–2029 годах
Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов
Гулять так гулять: TSMC подняла прогноз по обороту полупроводниковой отрасли до $1,5 трлн к 2030 году
В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд
Теги: sk hynix, капитализация, ии
sk hynix, капитализация, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР
Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI 2 мин.
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно 2 ч.
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов 2 ч.
Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных 3 ч.
Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио 3 ч.
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 4 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2 4 ч.
Google готовит функцию синхронного перевода речи без подключения к интернету 6 ч.
ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic 7 ч.
Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями 7 ч.
Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний 13 мин.
Контрафакт захлестнул рынок серверных комплектующих в России 14 мин.
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных 17 мин.
BYD рассказала о технологии, которая поможет ей отобрать рынок у машин с ДВС 32 мин.
ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung 33 мин.
SiFive представила RISC-V-ядра Performance P570 Gen 3 для IoT-приложений 52 мин.
«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России 2 ч.
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года 2 ч.
Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов 2 ч.
Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка 2 ч.