ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung

Корейский производитель чипов памяти SK hynix вплотную подобрался к рыночной капитализации в $1 трлн — совсем недавно этот рубеж преодолел её основной конкурент в лице Samsung Electronics. Южная Корея оказалась крупнейшим в Азии выгодоприобретателем бума технологий искусственного интеллекта.

В 2025 году акции SK hynix подорожали на 274 %, а с начала текущего года прибавили ещё 200 % — успеху способствовал спрос со стороны отрасли ИИ на чипы обычной памяти и компоненты высокоскоростной HBM. Если SK hynix вслед за Samsung преодолеет порог рыночной капитализации в $1 трлн, Южная Корея станет второй после США страной, в которой более одной компании с такой стоимостью. Самой дорогой компанией в Азии остаётся тайваньская TSMC с рыночной капитализацией более $1,83 трлн.

Вместе с производителями растёт и южнокорейский индекс KOSPI — в местных производителей чипов стали вкладываться как мелкие, так и крупные инвесторы. В 2025 году KOSPI взлетел на 75 %, показав лучший результат с 1999 года и став самым успешным крупным фондовым рынком в мире; в этом году он поднялся дополнительно на 86 %.

Всего 16 месяцев назад SK hynix стоила менее $100 млрд, а сейчас она подобралась к величине рыночной капитализации розничного гиганта Walmart и инвестиционного фонда легендарного Уоррена Баффета (Warren Buffett) Berkshire Hathaway. Накануне акции SK hynix упали на 0,48 %, а ценные бумаги Samsung прибавили 3 % и обновили исторический максимум; рынок показывал рост на 0,9 % — недалеко от исторического максимума, достигнутого на этой неделе. По состоянию на среду, 13 мая 2026 года, рыночная капитализация SK hynix состояла около $948 млрд.