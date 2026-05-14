Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний

Накануне визита президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Китай возникла определённая интрига относительно участия в поездке главы и основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), и он в итоге всё же вошёл в состав «пекинского десанта». Власти США ещё до этого одобрили продажу ускорителей H200 десятку китайских компаний, но поставки так и не начались.

Источник изображения: Nvidia

Проблема заключается в том, что китайские власти не только ограничивают импорт американских ускорителей, но и требуют от ведущих китайских разработчиков активнее закупать ускорители местного происхождения, чтобы снизить зависимость от американских технологий. Принципиальное решение о возможности поставок ускорителей H200 с архитектурой Hopper было принято ещё в начале текущего года, но множественные согласования и выдача экспортных лицензий заняли несколько месяцев. Позже американские регуляторы постановили, что закупать H200 для своих нужд смогут Alibaba, Tencent, ByteDance, а также производители серверного оборудования Lenovo и Foxconn. Последняя хоть и является тайваньской компанией, располагает дочерними структурами в Китае и там же собирает часть продукции. Каждому из китайских клиентов Nvidia разрешается приобрести не более 75 000 ускорителей модели H200.

Поскольку глава Nvidia всё же полетел в Пекин вместе с американским президентом, его присутствие в китайской столице связывают с возможными попытками убедить китайскую сторону разрешить местным компаниям закупать ускорители H200, которые являются самыми производительными и современными из тех, что легально предлагаются на рынке КНР. Глава Nvidia оценивает ёмкость китайского рынка ИИ-ускорителей в $50 млрд, но если до введения экспортных ограничений со стороны США доля Nvidia на нём достигала 95 %, то теперь она приблизилась к нулю, по его собственным словам. Американские чиновники утверждают, что именно запрет китайских властей мешает местным компаниям приобретать ускорители H200. Недавние изменения в китайском законодательстве направлены на выявление зависимости от импорта в критически важных отраслях экономики и избавление от неё.

Теги: nvidia, nvidia h200, китай, китайское правительство, экспортные ограничения
