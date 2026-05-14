Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel

На прошедшем ранее мероприятии Google представила Gemini Intelligence — набор функций искусственного интеллекта для производительных устройств под управлением Android. Поисковый гигант обещал сделать их доступными на смартфонах моделей Galaxy S26 и Pixel 10 «этим летом», но дебютировать они могут на складных устройствах нового поколения от Samsung.

Первыми функции пакета Google Gemini Intelligence получат грядущие складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также, возможно, Samsung Wide Fold, если он будет анонсирован вместе с ними. И только после этого передовые функции ИИ начнут работать на смартфона семейства Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10, утверждает корейское издание Seoul Economic Daily.

Едва ли такой стратегический шаг можно назвать неожиданным, учитывая, насколько тесно в последние годы сотрудничают Google и Samsung: поисковый гигант нередко выпускает программные решения, которые дебютируют на новых устройствах Samsung, а уже после появляются на смартфонах семейства Pixel.

В конечном итоге они станут работать во всей экосистеме Android, то есть продукцией Samsung и Google пакет Gemini Intelligence не ограничится. Но какое-то время функции будут доступны эксклюзивно только на устройствах двух производителей, что, вероятно, поспособствует их продажам. Gemini Intelligence будет интегрирована в One UI 9, тестирование которой Samsung только начала, — а дебютирует интерфейсная надстройка на грядущих складных смартфонах, презентация которых ожидается в июле. Работать One UI 9 будет на Android 17.