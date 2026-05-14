Apple открыла iPhone для сторонних наушников и часов — но только в одном регионе

Apple открыла наушникам, умным часам и телевизорам сторонних производителей доступ к ряду функций iPhone, которые прежде были доступны только фирменным устройствам. Обновление iOS 26.5 затронуло три направления: быстрое сопряжение с устройствами поблизости, интерактивные уведомления и функцию Live Activities. Так компания выполнила требования европейского Закона о цифровых рынках (DMA).

Сторонние наушники теперь подключаются к iPhone так же, как AirPods — в одно касание. Умные часы от других производителей впервые получили интерактивные уведомления с возможностью ответа. Раньше это было доступно только в Apple Watch, а прочие устройства показывали уведомления без возможности взаимодействия. Переадресовать уведомления можно лишь на одно устройство: если функция включена на стороннем аксессуаре, на Apple Watch она отключается. На сторонних устройствах появилась также функция Live Activities. Производителям придётся самостоятельно добавлять поддержку нововведений.

В числе прочего компания обновила лицензионное соглашение для разработчиков: переадресованные уведомления и Live Activities запрещено использовать для рекламы, профилирования, обучения ИИ-моделей и отслеживания местоположения. Нововведения доступны только владельцам iPhone в Европейском союзе с учётной записью, привязанной к стране или региону ЕС.

Apple неоднократно критиковала DMA, заявляя, что закон подвергает пользователей новым рискам. В сентябре 2025 года компания призвала регуляторов отменить DMA, а в ноябре обнародовала исследование, согласно которому закон не привёл к снижению цен для потребителей.